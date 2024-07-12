Что известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ в Шебекино?

Как сообщил губернатор, детям, которые пострадали на детской площадке в Шебекино после атаки со стороны ВСУ, оказывается необходимая помощь. Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Ещё одного несовершеннолетнего отправляют на лечение в Москву.