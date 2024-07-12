Что известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ в Шебекино?

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Как сообщил губернатор, детям, которые пострадали на детской площадке в Шебекино после атаки со стороны ВСУ, оказывается необходимая помощь. Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Ещё одного несовершеннолетнего отправляют на лечение в Москву.
Если будет необходимость и позволит состояние, отправим в столицу всех. Постоянно на связи с федеральными медицинскими клиниками. Вся необходимая помощь будет максимально быстро оказана. Сегодня проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы ещё можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой.
Вячеслав Гладков
Всего за вчерашний день ранения после атак ВСУ получили 30 мирных жителей. Один человек погиб.