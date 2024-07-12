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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Шебекино детей

Что известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ в Шебекино?

12 июля 2024, 06:15
Фото: 1MI

Гладков рассказал о состоянии пострадавших в Шебекино детей

Вечером 11 июля беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на площадку в Шебекино, где были дети. Пострадали пять несовершеннолетних. Об их состоянии рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил губернатор, детям, которые пострадали на детской площадке в Шебекино после атаки со стороны ВСУ, оказывается необходимая помощь. Два ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, один — в реанимации. Ещё одного несовершеннолетнего отправляют на лечение в Москву.

Если будет необходимость и позволит состояние, отправим в столицу всех. Постоянно на связи с федеральными медицинскими клиниками. Вся необходимая помощь будет максимально быстро оказана. Сегодня проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы ещё можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой.
Вячеслав Гладков

Всего за вчерашний день ранения после атак ВСУ получили 30 мирных жителей. Один человек погиб.

Врачи борются за жизни раненных в Шебекино детей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Медицина#Москва#Дети#Губернатор#Больницы#Помощь#Спасение#Белгород#ВСУ#Ранения
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