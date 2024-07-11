Замглавы Югры Азат Ислаев рассказал о новой больнице в Нижневартовске

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Журналисты Муксун.fm вспомнили непростые периоды строительства, которое тянулось более 17 лет, и пообщались с экспертами на тему дальнейшей работы медицинского хаба.
Как рассказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, строительные работы на объекте уже завершались в период введения антироссийских экономических санкций, и многие жители региона сомневались, что местная власть с этим справится.
При этом Ислаев выразил надежду, что в этом медучреждении будет комфортно всем пациентам, а врачи получат все необходимые условия для оказания качественных медицинских услуг.
Строительство медицинского хаба на 1100 мест велось в рамках реализации программы «Сотрудничество» (совместная программа ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области).
Первичная документация на строительство окружной больницы появилась в 2006 году. С 2007 года началась работа по проектированию объекта, а с 2012 году уже начались работы с участием генподрядчика — столичной фирмы «СтройПрестиж». Через год контракт с генподрядчиком был разорван, а стройка заморожена. Начался процесс по поиску нового подрядчика. И начиная с этого времени больница строилась с частыми перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до нынешнего лета.
В итоге сроки ввода в эксплуатацию больницы в Нижневартовске анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко в разговоре с главой государства Владимиром Путиным.
Руководитель департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров подчеркнул, что окружная больница — самый долгожданный объект в округе, при этом самый проблемный и масштабный. Он также высоко оценил работу сотрудников стройкомплекса Югры.
Как отмечается, данный медицинский хаб состоит из шести блоков, возведенных на площади, превышающей 100 тыс. квадратных метров — это как 15 футбольных полей. Для оказания помощи здесь будут работать около 2,5 тыс. медиков.
В рамках решения кадрового вопроса руководство окружной больницы разработало отдельный план. В частности, он предусматривает прием на работу тех специалистов, которые в настоящее время обучаются в ординатуре по целевой квоте.