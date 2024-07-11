Замглавы Югры Азат Ислаев рассказал о новой больнице в Нижневартовске

Первичная документация на строительство окружной больницы появилась в 2006 году. С 2007 года началась работа по проектированию объекта, а с 2012 году уже начались работы с участием генподрядчика — столичной фирмы «СтройПрестиж». Через год контракт с генподрядчиком был разорван, а стройка заморожена. Начался процесс по поиску нового подрядчика. И начиная с этого времени больница строилась с частыми перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до нынешнего лета.