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Замдиректора структуры «Газпрома» задержали, а детали дела Щедриной не раскрывают

Замдиректора структуры «Газпрома» задержали, а детали дела Щедриной не раскрывают

11 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Предпраздничный день в Белгородской области прошёл неспокойно. Есть погибшие и раненые. Что с расследованием дела экс-замгубернатора Юлии Щедриной? А замдиректора белгородской структуры «Газпрома» поймали за руку на взятке. Подробности — в материале Бел.Ру.

Один погиб, 12 человек пострадало за сутки

С самого утра ВСУ атаковали дронами Шебекинский горокруг.

В селе Ржевка один из БПЛА нанёс удар по автомобилю, в результате чего погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, ещё три человека получили ранения в результате другой атаки FPV-дрона на легковой автомобиль. У двоих мирных жителей — осколочные ранения спины, у третьего — баротравма и ушиб поясницы.

Двое мужчин и пять женщин ранены в городе Шебекино. Одна из пострадавших получила осколочные ранения, у другой, помимо осколочных ран, также была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Ещё одной пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Четверо пострадавших обратились за помощью в местную больницу, где им уже была предоставлена необходимая медицинская помощь и они были переведены на амбулаторное лечение.

Позже ВСУ атаковали Борисовский район с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадали два водителя. Один дрон атаковал служебный автомобиль сельскохозяйственного предприятия на участке автодороги Байцуры — Грузское. Мужчина с контузией самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу и был отправлен на амбулаторное лечение домой.

Второй дрон атаковал авто в селе Богун-Городок. У мужчины контузия и баротравма. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу № 2 Белгорода.

Обе машины полностью сгорели.

Два водителя пострадали при атаке дронов в Белгородской области
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Дело экс-замгубернатора Юлии Щедриной

В декабре 2023 года была задержана Юлия Щедрина, которая ранее занимала должность заместителя губернатора. Сообщалось, что против неё возбудили уголовное дело.

Журналисты «Фонаря» обратились в Следственный комитет по Белгородской области, чтобы получить более подробную информацию о расследовании. Однако в пресс-службе им не предоставили чёткого ответа. Неизвестно даже, было ли уголовное дело действительно возбуждено.

Напомним, что после внезапного ухода Щедриной с должности по собственному желанию, предприниматель Андрей Маликов сообщил, что в её квартире проводился обыск. Затем появилась информация о возбуждении уголовного дела против бывшей чиновницы. Её якобы подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере — 217 миллионов рублей.

Сообщалось, что Юлия Щедрина признала свою вину.

Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
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Задержан замдиректора белгородской структуры «Газпрома»

Сегодня стало известно о задержании заместителя директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород». Подозреваемого задержали с поличным при получении части взятки в размере 2 миллионов рублей. Всего же он с мая 2023 года, по версии следствия, успел получил 15 млн рублей.

Общая сумма взятки, о которой договаривались стороны, должна была составить 27 миллионов рублей.

Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В суд уже подготовлено ходатайство о избрании замдиректора меры пресечения в виде домашнего ареста.

Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно
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