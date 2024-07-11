Замдиректора структуры «Газпрома» задержали, а детали дела Щедриной не раскрывают

В селе Ржевка один из БПЛА нанёс удар по автомобилю, в результате чего погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, ещё три человека получили ранения в результате другой атаки FPV-дрона на легковой автомобиль. У двоих мирных жителей — осколочные ранения спины, у третьего — баротравма и ушиб поясницы.