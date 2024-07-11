Замдиректора структуры «Газпрома» задержали, а детали дела Щедриной не раскрывают

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С самого утра ВСУ атаковали дронами Шебекинский горокруг.
В селе Ржевка один из БПЛА нанёс удар по автомобилю, в результате чего погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Кроме того, ещё три человека получили ранения в результате другой атаки FPV-дрона на легковой автомобиль. У двоих мирных жителей — осколочные ранения спины, у третьего — баротравма и ушиб поясницы.
Двое мужчин и пять женщин ранены в городе Шебекино. Одна из пострадавших получила осколочные ранения, у другой, помимо осколочных ран, также была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Ещё одной пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации она отказалась. Четверо пострадавших обратились за помощью в местную больницу, где им уже была предоставлена необходимая медицинская помощь и они были переведены на амбулаторное лечение.
Позже ВСУ атаковали Борисовский район с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадали два водителя. Один дрон атаковал служебный автомобиль сельскохозяйственного предприятия на участке автодороги Байцуры — Грузское. Мужчина с контузией самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу и был отправлен на амбулаторное лечение домой.
Второй дрон атаковал авто в селе Богун-Городок. У мужчины контузия и баротравма. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу № 2 Белгорода.
Обе машины полностью сгорели.
В декабре 2023 года была задержана Юлия Щедрина, которая ранее занимала должность заместителя губернатора. Сообщалось, что против неё возбудили уголовное дело.
Журналисты «Фонаря» обратились в Следственный комитет по Белгородской области, чтобы получить более подробную информацию о расследовании. Однако в пресс-службе им не предоставили чёткого ответа. Неизвестно даже, было ли уголовное дело действительно возбуждено.
Напомним, что после внезапного ухода Щедриной с должности по собственному желанию, предприниматель Андрей Маликов сообщил, что в её квартире проводился обыск. Затем появилась информация о возбуждении уголовного дела против бывшей чиновницы. Её якобы подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере — 217 миллионов рублей.
Сообщалось, что Юлия Щедрина признала свою вину.
Сегодня стало известно о задержании заместителя директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород». Подозреваемого задержали с поличным при получении части взятки в размере 2 миллионов рублей. Всего же он с мая 2023 года, по версии следствия, успел получил 15 млн рублей.
Общая сумма взятки, о которой договаривались стороны, должна была составить 27 миллионов рублей.
Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В суд уже подготовлено ходатайство о избрании замдиректора меры пресечения в виде домашнего ареста.