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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Белгороде очередь на установку кондиционера может достигать трёх недель

Выживаем в зной: как быстро устанавливают кондиционеры в Белгороде?

11 июля 2024, 12:55
Фото: 1MI

В Белгороде очередь на установку кондиционера может достигать трёх недель

В белгородских чатах всё чаще обсуждают очереди на установку кондиционеров — жители заявляют, что ждать установки спасительного «кондёра» можно несколько недель. Мы решили проверить, действительно ли это так.

Что мы имеем:

Изнемогающего от жары белгородца; комнату 20 м², в которую нужно поставить кондиционер; дом с кирпичным фасадом, в котором находится эта комната (это определяет цену установки); семь компаний по установке кондиционеров, в которые мы позвонили 8 июля.

«Не могу сказать, напишу в WhatsApp»

Звоним по первому объявлению в небольшую компанию: предлагают кондиционер за 22 тыс. рублей + установка 8 тыс. рублей. Голос консультанта с другого конца трубки предупреждает о том, что у компании большая очередь на монтаж, ближайшая дата установки — 12 июля.

«Всего четыре дня подождать, как будто и не очень большая очередь», — думаем о предложении консультанта, пока набираем номер следующего объявления.

Следующая компания — даже без отзывов в интернете, но предлагает кондиционер всего за 18 тыс. рублей, установка обойдется в 5-7 тыс рублей. На вопрос «А когда установите?» получаем ответ: «У нас горячая пора, у нас нет времени. Не могу сейчас сказать, напишу в WhatsApp».

Вечером того же дня написали, что смогут установить на следующей неделе.

Дороже, но раньше на пять дней

Продолжаем звонить — теперь на очереди именитая компания. Предложили кондиционер среднего ценового сегмента за 35 тыс. рублей, установка обойдется еще в 10 тыс. рублей. В этой компании тоже сетуют на большие очереди, но готовы поставить кондиционер уже 17–18 июля.

Фиксируем данные и звоним по ещё одному объявлению.

На вопрос «Какие кондиционеры чаще всего берут?» нам отвечают: «Сейчас берут все, что есть в наличии». В этой компании предложили модели кондиционеров за 28-30 тыс. рублей, но монтаж здесь обойдётся уже в 11 тыс. рублей. Готовы поставить кондиционер 13 июля.

Подождите, когда жара спадёт

Обращаемся в последнюю в списке компанию, там просят 30 тыс. рублей за кондиционер, а установка стоит 8,5 тыс. рублей. По словам оператора, установщики работают без выходных, но очередь всё равно не рассасывается. Компания готова была установить кондиционер только с 25 июля.

Еще две компании даже не ответили на звонок: возможно текущих заказов им уже хватало с головой.

Вывод:

Сейчас у компаний по установке кондиционеров действительно горячая пора — «кондёры» раскупают как пирожки. В Белгороде есть предложения на разный вкус и карман: можно поставить кондиционер за 30 тыс. рублей и за 4 дня, а можно — за 40 тыс. рублей и 3 недели.

Фото: 1MI
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