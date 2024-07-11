Выживаем в зной: как быстро устанавливают кондиционеры в Белгороде?

Следующая компания — даже без отзывов в интернете, но предлагает кондиционер всего за 18 тыс. рублей, установка обойдется в 5-7 тыс рублей. На вопрос «А когда установите?» получаем ответ: «У нас горячая пора, у нас нет времени. Не могу сейчас сказать, напишу в WhatsApp».