Выживаем в зной: как быстро устанавливают кондиционеры в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Изнемогающего от жары белгородца; комнату 20 м², в которую нужно поставить кондиционер; дом с кирпичным фасадом, в котором находится эта комната (это определяет цену установки); семь компаний по установке кондиционеров, в которые мы позвонили 8 июля.
Звоним по первому объявлению в небольшую компанию: предлагают кондиционер за 22 тыс. рублей + установка 8 тыс. рублей. Голос консультанта с другого конца трубки предупреждает о том, что у компании большая очередь на монтаж, ближайшая дата установки — 12 июля.
«Всего четыре дня подождать, как будто и не очень большая очередь», — думаем о предложении консультанта, пока набираем номер следующего объявления.
Следующая компания — даже без отзывов в интернете, но предлагает кондиционер всего за 18 тыс. рублей, установка обойдется в 5-7 тыс рублей. На вопрос «А когда установите?» получаем ответ: «У нас горячая пора, у нас нет времени. Не могу сейчас сказать, напишу в WhatsApp».
Вечером того же дня написали, что смогут установить на следующей неделе.
Продолжаем звонить — теперь на очереди именитая компания. Предложили кондиционер среднего ценового сегмента за 35 тыс. рублей, установка обойдется еще в 10 тыс. рублей. В этой компании тоже сетуют на большие очереди, но готовы поставить кондиционер уже 17–18 июля.
Фиксируем данные и звоним по ещё одному объявлению.
На вопрос «Какие кондиционеры чаще всего берут?» нам отвечают: «Сейчас берут все, что есть в наличии». В этой компании предложили модели кондиционеров за 28-30 тыс. рублей, но монтаж здесь обойдётся уже в 11 тыс. рублей. Готовы поставить кондиционер 13 июля.
Обращаемся в последнюю в списке компанию, там просят 30 тыс. рублей за кондиционер, а установка стоит 8,5 тыс. рублей. По словам оператора, установщики работают без выходных, но очередь всё равно не рассасывается. Компания готова была установить кондиционер только с 25 июля.
Еще две компании даже не ответили на звонок: возможно текущих заказов им уже хватало с головой.
Вывод:
Сейчас у компаний по установке кондиционеров действительно горячая пора — «кондёры» раскупают как пирожки. В Белгороде есть предложения на разный вкус и карман: можно поставить кондиционер за 30 тыс. рублей и за 4 дня, а можно — за 40 тыс. рублей и 3 недели.