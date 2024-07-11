Уголовное дело против руководителя лесничества и полицейских дошло до суда

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В Урицком районном суде началось рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника одного из пунктов полиции, руководителя КУ ОО «Шаблыкинское лесничество» и двух сотрудников Шаблыкинского пункта полиции. Им предъявляют обвинения в намеренном уничтожении имущества с причинением значительного ущерба и в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемые, действуя сообща, разрезали на части четыре деревянных наблюдательных вышки, расположенные на территории охотхозяйства ООО «Заимка». По предварительной оценке, стоимость этих сооружений превышает 130 тысяч рублей.
Когда представитель пострадавшей фирмы обратился в полицию и подал соответствующую жалобу, обвиняемые, работавшие в полиции, приняли незаконное решение о невозбуждении уголовного дела по данной жалобе.
Теперь подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы, пишет издание.