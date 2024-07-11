bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Суд

Уголовное дело против руководителя лесничества и полицейских дошло до суда

11 июля 2024, 11:58
Фото: 1MI
Суд

В Орловской области перед судом предстанут чиновник и полицейские

Уголовное дело рассмотрит Урицкий районный суд. Сама история произошла в декабре 2022 года, сообщает «Орелtimes».
Сюжет
Суд

В Урицком районном суде началось рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника одного из пунктов полиции, руководителя КУ ОО «Шаблыкинское лесничество» и двух сотрудников Шаблыкинского пункта полиции. Им предъявляют обвинения в намеренном уничтожении имущества с причинением значительного ущерба и в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемые, действуя сообща, разрезали на части четыре деревянных наблюдательных вышки, расположенные на территории охотхозяйства ООО «Заимка». По предварительной оценке, стоимость этих сооружений превышает 130 тысяч рублей.

Когда представитель пострадавшей фирмы обратился в полицию и подал соответствующую жалобу, обвиняемые, работавшие в полиции, приняли незаконное решение о невозбуждении уголовного дела по данной жалобе.

Теперь подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы, пишет издание.

Увидел новые номера и проследил за машиной: сын Полежаева дал показания в суде
Узнать подробнее
Читайте также:
Москвич выдал купленные на рынке монеты за артефакт и дорого продал их белгородцуСуд отложил экспертизу для оценки нанесения вреда природе Яковлевским ГОКом«КМАПЖС» или администрация? Скандал с отсутствием воды в Старом Осколе дошёл до суда
#Происшествия#Полицейские#Суд#Орловская область
Подпишитесь
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15
Дома белгородцев массированно атаковали дронами
Сегодня, 12:46
Семь человек ранены при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 08:30
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки
Сегодня, 12:04
«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку
Сегодня, 08:17