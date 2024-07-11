Уголовное дело против руководителя лесничества и полицейских дошло до суда

В Урицком районном суде началось рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника одного из пунктов полиции, руководителя КУ ОО «Шаблыкинское лесничество» и двух сотрудников Шаблыкинского пункта полиции. Им предъявляют обвинения в намеренном уничтожении имущества с причинением значительного ущерба и в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.