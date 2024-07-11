Три миллиона потратит Белгород на угощения на фестивале «Таврида. Арт»

Пообедать можно будет Тортильей, которую закупят в количестве тысячи порций, а на ужин можно выбрать между «жданиками» (пирожки с яблоками) и рулетом с яблоками, каждых из которых будет предоставлено по 250 штук. На поздний ужин приготовят 300 ватрушек. Запить всё можно будет травяным чаем с чабрецом, мёдом и лимоном в брендированной бутылке.