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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Три миллиона потратит Белгород на угощения на фестивале «Таврида. Арт»

Три миллиона потратит Белгород на угощения на фестивале «Таврида. Арт»

11 июля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
26 июля в Крыму состоится открытие фестиваля молодого искусства «Таврида.Арт». Администрация города Белгорода начала подготовку к открытию. Стенд Белгородской области планирует накормить 2300 посетителей фестиваля.

Согласно сведениям закупки, подрядчику предстоит доставить в Судак семь сотрудников предприятий общественного питания, а также делегацию от Белгородской области в составе четырёх человек.

Не менее 4600 единиц блюд и напитков будут доставлены на полуостров. Для разгрузочно-погрузочных работ потребуется не менее четырёх грузчиков. Продукция для блюд будет доставлена в готовом виде в вакуумной упаковке, на площадке фестиваля будет осуществляться доготовка, сервировка и угощение участников.

На завтрак гостям мероприятия предусмотрен «Жареный сыр» в количестве 500 единиц. Блюдо состоит из мини-круассана, сыра Халуми, листа салата, помидора черри и рукколы.

Пообедать можно будет Тортильей, которую закупят в количестве тысячи порций, а на ужин можно выбрать между «жданиками» (пирожки с яблоками) и рулетом с яблоками, каждых из которых будет предоставлено по 250 штук. На поздний ужин приготовят 300 ватрушек. Запить всё можно будет травяным чаем с чабрецом, мёдом и лимоном в брендированной бутылке.

Все блюда упакуют в крафтовые пищевые контейнеры, также предусмотрены брендированная подложка из пищевого пергамента и брендированный флажок к каждому блюду.

Каждый работник фестиваля от Белгородской области будет одет в брендированную одежду. Будут изготовлены 11 фартуков, футболок, кепок и брюк с белгородским орнаментом. Для удобства сотрудники будут обуты в кроксы.

Деньги на организацию и проведение гастрономической составляющей будут потрачены из городского бюджета. Предварительная сумма расходов— 3,1 млн рублей.

Фото: документы закупки
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