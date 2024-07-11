Сравниваем жизнь в Белгороде и Воронеже: стоит ли переезжать в столицу Черноземья?

Если же вас интересует покупка своего жилья, то цены за квадратный метр удивят — в Воронеже они ниже Белгородских на 30-40%. Цена за квадрат в центре Воронежа — 96 тысяч рублей, когда в Белгороде цены начинаются от 137 тысяч рублей.