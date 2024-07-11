Сравниваем жизнь в Белгороде и Воронеже: стоит ли переезжать в столицу Черноземья?

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Количество запросов существенно выросло весной 2024 года, когда город находился под постоянными обстрелами.
Мы изучили форумы, где переехавшие белгородцы делились субъективным опытом, плюсами и минусами проживания в Воронеже. Собрали для вас самые популярные мнения:
Плюсы:
— Воронеж почти в четыре раза больше Белгорода. Чем больше город — тем больше возможностей;
— Дешевле жильё и продукты;
— Детская инфраструктура лучше белгородской;
— Рядом с городом проходит трасса М4, можно комфортно путешествовать;
— Доброжелательные люди;
Минусы:
— Воронеж грязнее, серее и депрессивнее, чем Белгород;
— Воронеж севернее, а значит и холоднее Белгорода;
— Плохие дороги и обилие пробок;
— Общественный транспорт не развит.
Сейчас ситуация в Белгороде все еще остается неспокойной, и жители не перестают задумываются о переезде. Поэтому мы сравнили цены в Белгороде и Воронеже с помощью интернет-базы портала numbeo.com, которая наполняется данными и отзывами реальных людей.
Цены в воронежских ресторанах выше всего на 6%. Трапеза из трёх блюд в ресторане средней ценовой категории обойдется в 3000 рублей и в Белгороде, и в Воронеже. Основную разницу в ценах на рестораны делает алкоголь — в ресторанах Воронежа он дороже.
Хоть и переехавшие белгородцы заявляют о том, что продукты в Воронеже дешевле, статистика в интернет-базе говорит об обратном: продукты в Белгороде дешевле более чем на 15%.
Фрукты, а в частности, апельсины и бананы, в Воронеже дороже в 1,5-2 раза. Цены на молоко, хлеб, крупу и куриное мясо практически не отличаются.
Цена на проезд в общественном транспорте Воронежа выше на 7,5 рубля, проезд на маршрутке обойдётся пассажиру в 27,5 рубля. Бензин в Воронеже стоит на 2 рубля за литр дороже. Коммунальные услуги и мобильная связь в Воронеже в среднем дороже на 30%. Интернет стоит одинаково и в Воронеже, и в Белгороде.
Месячный абонемент в спортзал обойдётся жителю Белгорода в 1700 рублей, в то время как в Воронеже придётся заплатить 2200 рублей.
Если захочется сходить в кино, то белгородец особой разницы не заметит — билет на сеанс в Воронеже стоит лишь на 10% больше.
Из-за более спокойной обстановки, музыкальные исполнители не боятся приезжать в Воронеж и давать концерты, чего не скажешь о Белгороде. Если любите отрываться на концертах — Воронеж подойдет вам больше.
Интернет-база делится следующими данными: месяц в частном детском садике обойдётся родителям в Воронеже в 2 раза дороже, чем родителям в Белгороде.
Особой разницы между ценами нет, разве что кроссовки и джинсы в Воронеже на 10-15% дороже, чем в Белгороде.
Снять жилье в Воронеже сейчас на 10% дороже. За однушку в центре Воронежа придется отдавать по 27 тысяч рублей в месяц. В то же время однушка в центре Белгорода обойдется в 24 тысячи рублей в месяц.
Если же вас интересует покупка своего жилья, то цены за квадратный метр удивят — в Воронеже они ниже Белгородских на 30-40%. Цена за квадрат в центре Воронежа — 96 тысяч рублей, когда в Белгороде цены начинаются от 137 тысяч рублей.
Размер средней зарплаты в Белгороде составляет 39 тысяч рублей. Воронеж обгоняет Белгород по этому показателю на 4 тысячи рублей.
Здравоохранение — умеренный уровень в обоих городах. Но Воронеж уступает Белгороду по чистоте и климату.
Статистика по Воронежу и Белгороду практически не отличается. Но всё же, по данным сайта, в Воронеже чаще случаются преступления, связанные с наркотиками, вандализмом и кражами.
Хоть Воронеж находится дальше от государственной границы с Украиной, абсолютно тихой жизнь здесь не назвать: периодически в городе объявляется опасность БПЛА.