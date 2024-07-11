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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Сравниваем жизнь в Белгороде и Воронеже: стоит ли переезжать в столицу Черноземья?

Сравниваем жизнь в Белгороде и Воронеже: стоит ли переезжать в столицу Черноземья?

11 июля 2024, 12:32
Фото: vk.com/helicam
По данным Белгородстата, с февраля 2022 года Белгородскую область покинули почти 70 тыс. человек. При вводе в Яндексе фразы «переезд из Белгорода…», Воронеж является вторым по популярности запросом после Москвы.
Сюжет
ЖКХ

Количество запросов существенно выросло весной 2024 года, когда город находился под постоянными обстрелами.

Почему белгородцы выбирают Воронеж?

Мы изучили форумы, где переехавшие белгородцы делились субъективным опытом, плюсами и минусами проживания в Воронеже. Собрали для вас самые популярные мнения:

Плюсы:

— Воронеж почти в четыре раза больше Белгорода. Чем больше город — тем больше возможностей;

— Дешевле жильё и продукты;

— Детская инфраструктура лучше белгородской;

— Рядом с городом проходит трасса М4, можно комфортно путешествовать;

— Доброжелательные люди;

Минусы:

— Воронеж грязнее, серее и депрессивнее, чем Белгород;

— Воронеж севернее, а значит и холоднее Белгорода;

— Плохие дороги и обилие пробок;

— Общественный транспорт не развит.

Фото: vk.com/helicam

Цены и качество жизни в Белгороде и в Воронеже

Сейчас ситуация в Белгороде все еще остается неспокойной, и жители не перестают задумываются о переезде. Поэтому мы сравнили цены в Белгороде и Воронеже с помощью интернет-базы портала numbeo.com, которая наполняется данными и отзывами реальных людей.

Рестораны

Цены в воронежских ресторанах выше всего на 6%. Трапеза из трёх блюд в ресторане средней ценовой категории обойдется в 3000 рублей и в Белгороде, и в Воронеже. Основную разницу в ценах на рестораны делает алкоголь — в ресторанах Воронежа он дороже.

Продуктовые магазины

Хоть и переехавшие белгородцы заявляют о том, что продукты в Воронеже дешевле, статистика в интернет-базе говорит об обратном: продукты в Белгороде дешевле более чем на 15%.

Фрукты, а в частности, апельсины и бананы, в Воронеже дороже в 1,5-2 раза. Цены на молоко, хлеб, крупу и куриное мясо практически не отличаются.

Фото: скриншот с портала numbeo.com

Транспорт, ЖКХ, коммуникации

Цена на проезд в общественном транспорте Воронежа выше на 7,5 рубля, проезд на маршрутке обойдётся пассажиру в 27,5 рубля. Бензин в Воронеже стоит на 2 рубля за литр дороже. Коммунальные услуги и мобильная связь в Воронеже в среднем дороже на 30%. Интернет стоит одинаково и в Воронеже, и в Белгороде.

Спорт и досуг

Месячный абонемент в спортзал обойдётся жителю Белгорода в 1700 рублей, в то время как в Воронеже придётся заплатить 2200 рублей.

Если захочется сходить в кино, то белгородец особой разницы не заметит — билет на сеанс в Воронеже стоит лишь на 10% больше.

Из-за более спокойной обстановки, музыкальные исполнители не боятся приезжать в Воронеж и давать концерты, чего не скажешь о Белгороде. Если любите отрываться на концертах — Воронеж подойдет вам больше.

Уход за детьми

Интернет-база делится следующими данными: месяц в частном детском садике обойдётся родителям в Воронеже в 2 раза дороже, чем родителям в Белгороде.

Одежда

Особой разницы между ценами нет, разве что кроссовки и джинсы в Воронеже на 10-15% дороже, чем в Белгороде.

Недвижимость

Снять жилье в Воронеже сейчас на 10% дороже. За однушку в центре Воронежа придется отдавать по 27 тысяч рублей в месяц. В то же время однушка в центре Белгорода обойдется в 24 тысячи рублей в месяц.

Если же вас интересует покупка своего жилья, то цены за квадратный метр удивят — в Воронеже они ниже Белгородских на 30-40%. Цена за квадрат в центре Воронежа — 96 тысяч рублей, когда в Белгороде цены начинаются от 137 тысяч рублей.

Зарплаты

Размер средней зарплаты в Белгороде составляет 39 тысяч рублей. Воронеж обгоняет Белгород по этому показателю на 4 тысячи рублей.

Фото: скриншот с портала numbeo.com

Уровень жизни

Здравоохранение — умеренный уровень в обоих городах. Но Воронеж уступает Белгороду по чистоте и климату.

Уровень преступности

Статистика по Воронежу и Белгороду практически не отличается. Но всё же, по данным сайта, в Воронеже чаще случаются преступления, связанные с наркотиками, вандализмом и кражами.

Уровень безопасности

Хоть Воронеж находится дальше от государственной границы с Украиной, абсолютно тихой жизнь здесь не назвать: периодически в городе объявляется опасность БПЛА.

Фото: скриншот с портала numbeo.com
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