Ресторанный салат из доступных продуктов всего за 20 минут — приготовьте его дома

Многие вкусные «ресторанные» блюда можно приготовить у себя дома, и салат из баклажанов с помидорами и фета — не исключение. Этот салат готовится из доступных продуктов, а времени на его приготовление уйдёт всего 15-20 минут, пишет newia.ru.