Ресторанный салат из доступных продуктов всего за 20 минут — приготовьте его дома

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Для приготовления популярного в ресторанах салата понадобятся:
Для заправки салата можно самостоятельно приготовить соус, а можно выбрать любой по вашему вкусу, например:
Баклажан следует очистить от кожуры, порезать небольшими кусочками и опустить в холодную воду. Лук нужно нарезать тонкими кольцами, помидоры — мелкими дольками. Листья кинзы отделяем от стебля.
Баклажаны затем следует вынуть из воды, обвалять в крахмале, чтобы после обжарки они получились хрустящими. Обжарить во фритюре до готовности (примерно 5 минут), чтобы стали мягкими, и положить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, затем посолить. Приготовить заправку, смешав все компоненты для соуса.
На дно большой миски сложить слоями помидоры, баклажаны и лук. Сверху полить салат соусом и украсить кинзой. Сыр порезать небольшими кубиками и аккуратно разложить на салате, сверху посыпать измельченными орехами кешью и кунжутом, а также добавить ещё немного соуса. Салат из баклажанов с сыром и орехами готов, приятного аппетита!