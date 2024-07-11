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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Баклажаны

Ресторанный салат из доступных продуктов всего за 20 минут — приготовьте его дома

11 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Баклажаны
Многие вкусные «ресторанные» блюда можно приготовить у себя дома, и салат из баклажанов с помидорами и фета — не исключение. Этот салат готовится из доступных продуктов, а времени на его приготовление уйдёт всего 15-20 минут, пишет newia.ru.

Для приготовления популярного в ресторанах салата понадобятся:

  • баклажан — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт. среднего размера;
  • сыр фета — 50 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • орехи кешью — несколько штук;
  • кинза — 1 веточка;
  • кукурузный крахмал — 1 стакан;
  • растительное масло — 200—300 мл для жарки;
  • семена кунжута — для посыпки готового салата.

Для заправки салата можно самостоятельно приготовить соус, а можно выбрать любой по вашему вкусу, например:

  • сливочно-кислый соус — 50-70 мл,
  • острый соус — 50-70 мл,
  • чили соус — на ваше усмотрение, для остроты.

Баклажан следует очистить от кожуры, порезать небольшими кусочками и опустить в холодную воду. Лук нужно нарезать тонкими кольцами, помидоры — мелкими дольками. Листья кинзы отделяем от стебля.

Баклажаны затем следует вынуть из воды, обвалять в крахмале, чтобы после обжарки они получились хрустящими. Обжарить во фритюре до готовности (примерно 5 минут), чтобы стали мягкими, и положить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, затем посолить. Приготовить заправку, смешав все компоненты для соуса.

На дно большой миски сложить слоями помидоры, баклажаны и лук. Сверху полить салат соусом и украсить кинзой. Сыр порезать небольшими кубиками и аккуратно разложить на салате, сверху посыпать измельченными орехами кешью и кунжутом, а также добавить ещё немного соуса. Салат из баклажанов с сыром и орехами готов, приятного аппетита!

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#Общество#Рецепт#Еда#Салат#Баклажан
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