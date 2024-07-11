Пока ждем запуск речного транспорта в Белгороде: как обстоят дела в других городах?

Однако жители Воронежа возмутились ценой за прогулку — за такие же деньги, а то и дешевле, можно найти билеты на круизы по Москве-реке. Например, билет на регулярный Московский речной маршрут можно купить за 150 рублей в будни и за 300 рублей в выходные.