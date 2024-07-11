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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Пока ждем запуск речного транспорта в Белгороде: как обстоят дела в других городах?

Пока ждем запуск речного транспорта в Белгороде: как обстоят дела в других городах?

11 июля 2024, 12:21
Фото: vk.com/wall-217368531_100
Ещё в конце ноября 2023 года создание речного транспорта включили в план развития Белгорода. Соответствующее поручение выдал губернатор Белгородской области. Совсем недавно о проекте снова вспомнили — мэр Валентин Демидов встретился с бизнесменом Владимиром Зотовым для обсуждения дальнейших планов.

Вот что нам известно: речной маршрут протянется от пляжа «Берега» до «Пикник-парка» — общая длина составит 10 км, время в пути — 45 минут.

А что с речным транспортом в других городах?

Воронеж

Весной в Воронеже запустили речные трамваи, 45-минутная прогулка по воде обойдется в 700 рублей для взрослого и 300 для ребёнка.

Воронежский речной трамвай вмещает в себя до 12 пассажиров.

Однако жители Воронежа возмутились ценой за прогулку — за такие же деньги, а то и дешевле, можно найти билеты на круизы по Москве-реке. Например, билет на регулярный Московский речной маршрут можно купить за 150 рублей в будни и за 300 рублей в выходные.

Саратов

В этом городе широко развита система речного сообщения, теплоходы и речные трамваи ходят постоянно. Например, добраться из Саратова в Энгельс обойдется пассажиру в 450 рублей. Протяженность маршрута — 12 километров, время в пути — 1 час 15 минут.

Фото: vk.com/wall-217368531_100

Орёл

За 40-минутную прогулку на обычном катере придётся отдать 300 рублей, а за скоростной катер — 400 рублей.

Фото: vk.com/club146565199

В данный момент в Белгороде ведется активная работа над развитием речного транспорта, мы с нетерпением ждем новостей от представителей проекта.

Речной трамвай в Белгороде: какой будет маршрут и где установят причалы?
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#Максим Бондаренко#Общество#Воронеж#Новости Белгорода#Саратов#Белгород#Орёл#Речной транспорт#Водный трамвай
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