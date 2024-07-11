Пока ждем запуск речного транспорта в Белгороде: как обстоят дела в других городах?

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Вот что нам известно: речной маршрут протянется от пляжа «Берега» до «Пикник-парка» — общая длина составит 10 км, время в пути — 45 минут.
Весной в Воронеже запустили речные трамваи, 45-минутная прогулка по воде обойдется в 700 рублей для взрослого и 300 для ребёнка.
Воронежский речной трамвай вмещает в себя до 12 пассажиров.
Однако жители Воронежа возмутились ценой за прогулку — за такие же деньги, а то и дешевле, можно найти билеты на круизы по Москве-реке. Например, билет на регулярный Московский речной маршрут можно купить за 150 рублей в будни и за 300 рублей в выходные.
В этом городе широко развита система речного сообщения, теплоходы и речные трамваи ходят постоянно. Например, добраться из Саратова в Энгельс обойдется пассажиру в 450 рублей. Протяженность маршрута — 12 километров, время в пути — 1 час 15 минут.
За 40-минутную прогулку на обычном катере придётся отдать 300 рублей, а за скоростной катер — 400 рублей.
В данный момент в Белгороде ведется активная работа над развитием речного транспорта, мы с нетерпением ждем новостей от представителей проекта.