Опасный манёвр водителя BMW X5 попал на видео с регистратора белгородца

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В редакцию Бел.Ру обратился неравнодушный автолюбитель. Он предоставил видеозаписи с автомобильного видеорегистратора, на которых видно, как водитель BMW X5 разворачивается на проспекте Славы, пересекая три линии движения.
Мы установили, что номера автомобиля зарегистрированы в Республике Северная Осетия — Алания. Также была найдена информация о страховке транспортного средства, оформленной на некую Хинчагову З. А. Предположительно, страховка просрочена почти на четыре месяца.
К слову, приобрести автомобиль BMW X5 можно минимум за 900 тысяч рублей.
В феврале 2022 года на проспекте Славы был замечен ещё один недобросовестный владелец иномарки. Сотрудники ГИБДД остановили водителя Mercedes, который двигался по встречной полосе на дороге с односторонним движением.