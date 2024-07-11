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BMW

Опасный манёвр водителя BMW X5 попал на видео с регистратора белгородца

11 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI
BMW

В Белгороде заметили нарушителя на BMW X5

Водитель иномарки нарушил несколько правил движения, это попало на запись авторегистратора нашего читателя. Редакция Бел.Ру выяснила, кому принадлежит авто. Предположительно, страховка на него просрочена на четыре месяца.

В редакцию Бел.Ру обратился неравнодушный автолюбитель. Он предоставил видеозаписи с автомобильного видеорегистратора, на которых видно, как водитель BMW X5 разворачивается на проспекте Славы, пересекая три линии движения.

Мы установили, что номера автомобиля зарегистрированы в Республике Северная Осетия — Алания. Также была найдена информация о страховке транспортного средства, оформленной на некую Хинчагову З. А. Предположительно, страховка просрочена почти на четыре месяца.

К слову, приобрести автомобиль BMW X5 можно минимум за 900 тысяч рублей.

В феврале 2022 года на проспекте Славы был замечен ещё один недобросовестный владелец иномарки. Сотрудники ГИБДД остановили водителя Mercedes, который двигался по встречной полосе на дороге с односторонним движением.

BMW разворачивается на проезжей части в Белгороде
Видео: bel.ru
Белгородец на Mercedes поехал не в ту сторону по проспекту Славы
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#Валерия Колесникова#Город#Видео#Автомобиль#Страховка#Видеорегистратор#Новости Белгорода#Нарушитель#Белгород#Северная осетия#BMW X5
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