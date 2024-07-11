Неадекват устроил дебош в больнице Черноземья и был задержан сотрудниками Росгвардии

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как сообщает издание, инцидент произошёл в одном из медицинских учреждений Орла. 20-летний местный житель повздорил с медперсоналом и повредил дверь из ПВХ.
На место происшествия был вызван патрульный экипаж Росгвардии, который зафиксировал факт противоправных действий. В неадекватном состоянии молодого человека передали сотрудникам полиции.
Напомним, недавно в Орловской области произошло ещё одно громкое происшествие. В городе Ливны скончалась беременная 22-летняя девушка. Её муж попал в больницу. Изначально предполагалось, что причиной стало отравление овощами.