bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Житель Орла поссорился с медперсоналом и повредил имущество больниицы

Неадекват устроил дебош в больнице Черноземья и был задержан сотрудниками Росгвардии

11 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI

Житель Орла поссорился с медперсоналом и повредил имущество больниицы

В одном из медицинских учреждений Орла произошёл инцидент с участием 20-летнего местного жителя. Молодой человек повздорил с медперсоналом и повредил дверь. Подробности сообщает местное издание «Орелtimes».

Как сообщает издание, инцидент произошёл в одном из медицинских учреждений Орла. 20-летний местный житель повздорил с медперсоналом и повредил дверь из ПВХ.

На место происшествия был вызван патрульный экипаж Росгвардии, который зафиксировал факт противоправных действий. В неадекватном состоянии молодого человека передали сотрудникам полиции.

Напомним, недавно в Орловской области произошло ещё одно громкое происшествие. В городе Ливны скончалась беременная 22-летняя девушка. Её муж попал в больницу. Изначально предполагалось, что причиной стало отравление овощами.

Мать и её 14-летняя дочь заразились ботулизмом в Черноземье, но не из-за консервов
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики задержали советника губернатора Орловской области Сергея ЛежневаБелгородец угрожал ножом директору магазина за то, что она поймала его на кражеПока ждем запуск речного транспорта в Белгороде: как обстоят дела в других городах?
#Валерия Колесникова#Происшествия#Росгвардия#Полиция#Черноземье#Орел#Орловская область#Орёл#Медперсонал#Инцидент
Подпишитесь
Замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» задержали: что известно
Сегодня, 13:24
Жители Шебекино сообщают о пострадавшем и о врезавшемся в жилой дом беспилотнике
Сегодня, 15:40
Дома белгородцев массированно атаковали дронами
Сегодня, 12:46
«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов
Сегодня, 12:28
Три бесплатных автобуса довезут белгородцев до продуктовой ярмарки
Сегодня, 12:04
Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?
Сегодня, 12:15