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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Белгороде трудоустроено 2,5 тысячи подростков

Не на обстреливаемой Харгоре: где подросткам в Белгороде не разрешат работать?

11 июля 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде трудоустроено 2,5 тысячи подростков

В начале лета 2024 года девять тысяч подростков устроились на работу в Белгородской области. В столице региона трудоустроено более 2,5 тысячи несовершеннолетних. Где и как молодые люди могут найти вакансию, рассказал мэр Валентин Демидов.

В ходе прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о возможности трудоустройства для подростков. На данный момент в городе трудоустроено более 2,5 тысячи молодых людей. Из-за сложной оперативной обстановки принято решение не организовывать работу на открытых площадках и в южной части города, которая чаще всего подвергается обстрелам.

Чтобы найти работу, подростки могут обратиться на портал «Работа в России». На нём уже доступно почти 5 тысяч временных вакансий для несовершеннолетних. Эти вакансии предлагают как бюджетные образовательные организации, так и коммерческие предприятия. Для работы с порталом необходимо иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».

Также молодые люди могут получить консультацию в Центре занятости населения по телефону: 35-86-51.

Напомним, в июне 2024 года в Белгородской области трудоустроились девять тысяч подростков. Они приступили к работе в сферах медицины, образования, ЖКХ, благоустройства и строительства.

Всего в 2024 году планировали найти работу для 45 тысяч несовершеннолетних. Но из-за массового отъезда школьников в регионы с более благоприятной оперативной обстановкой, план по трудоустройству подростков могут не выполнить.

В июне 2024 года в Белгородской области трудоустроили 9 тысяч подростков
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