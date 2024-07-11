Не на обстреливаемой Харгоре: где подросткам в Белгороде не разрешат работать?

Чтобы найти работу, подростки могут обратиться на портал «Работа в России». На нём уже доступно почти 5 тысяч временных вакансий для несовершеннолетних. Эти вакансии предлагают как бюджетные образовательные организации, так и коммерческие предприятия. Для работы с порталом необходимо иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».