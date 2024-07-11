Не на обстреливаемой Харгоре: где подросткам в Белгороде не разрешат работать?

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В ходе прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о возможности трудоустройства для подростков. На данный момент в городе трудоустроено более 2,5 тысячи молодых людей. Из-за сложной оперативной обстановки принято решение не организовывать работу на открытых площадках и в южной части города, которая чаще всего подвергается обстрелам.
Чтобы найти работу, подростки могут обратиться на портал «Работа в России». На нём уже доступно почти 5 тысяч временных вакансий для несовершеннолетних. Эти вакансии предлагают как бюджетные образовательные организации, так и коммерческие предприятия. Для работы с порталом необходимо иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».
Также молодые люди могут получить консультацию в Центре занятости населения по телефону: 35-86-51.
Напомним, в июне 2024 года в Белгородской области трудоустроились девять тысяч подростков. Они приступили к работе в сферах медицины, образования, ЖКХ, благоустройства и строительства.
Всего в 2024 году планировали найти работу для 45 тысяч несовершеннолетних. Но из-за массового отъезда школьников в регионы с более благоприятной оперативной обстановкой, план по трудоустройству подростков могут не выполнить.