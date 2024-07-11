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Гладков рассказал о завершении ремонта четырёх путепроводов в Старом Осколе

Гладков рассказал о завершении ремонта четырёх путепроводов в Старом Осколе

11 июля 2024, 09:37
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В Старом Осколе завершились работы над «Магистралью 1:1». Капитально отремонтировали четыре путепровода в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Дороги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонтных работ путепровода над главной «Магистралью 1:1». Мостовики заменили асфальтобетонное покрытие, усилили пролётные строения, восстановили гидроизоляцию и опоры путепроводов, установили ограждение и провели монтаж искусственного освещения.

Путепровод уже открыт для движения транспорта. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать десять мостов и путепроводов в Белгородской области.

Напомним, восстановительные работы начались в начале лета 2024 года. Их планировали завершить в начале июля. Ранее губернатор сообщил, что в регионе обновили почти 12 километров автодороги Белгород — Грайворон в Борисовском районе.

Гладков: в Белгородской области обновили почти 12 км одной автодороги
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Автодороги#Ремонт#Дороги#Транспорт#Национальный проект#Вячеслав Гладков#Безопасные качественные дороги#Хорошие новости#Путепроводы
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