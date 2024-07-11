Гладков рассказал о завершении ремонта четырёх путепроводов в Старом Осколе

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонтных работ путепровода над главной «Магистралью 1:1». Мостовики заменили асфальтобетонное покрытие, усилили пролётные строения, восстановили гидроизоляцию и опоры путепроводов, установили ограждение и провели монтаж искусственного освещения.
Путепровод уже открыт для движения транспорта. Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать десять мостов и путепроводов в Белгородской области.
Напомним, восстановительные работы начались в начале лета 2024 года. Их планировали завершить в начале июля. Ранее губернатор сообщил, что в регионе обновили почти 12 километров автодороги Белгород — Грайворон в Борисовском районе.