«Фронтовой привал» и полевая каша: как отметим День Прохоровского поля

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В эту пятницу, 12 июля Белгородская область отметит 81-ю годовщину со Дня Прохоровского сражения. Кроме этого, область будет отдыхать три дня подряд: 12, 13 и 14 июля.
Уже появилась программа мероприятий (0+), которые проведут в Прохоровке. В 8:00 начнётся торжественное богослужение в храме святых апостолов Петра и Павла.
Далее стартуют мероприятия в музее «Третье ратное поле России»:
На Танкодроме в 11:00 проведут экскурсию с танком-гидом «Стальные стражи». А в 16:00 в Центре культурного развития «Созвездие» (ул. Советская, 130) состоится театрализованная программа «И помнит поле хриплый танка скрежет…».
На Звоннице в 12:00 будет проходить торжественный митинг, возложение цветов, а также концерт творческих коллективов Прохоровского района и Яковлевского городского округа. Не обойдётся и без бесплатной каши.
Напомним, что ранее, мы сообщали о том, что 12 июля автобусы в Белгороде будут курсировать по воскресному расписанию.