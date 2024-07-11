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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Звонница

«Фронтовой привал» и полевая каша: как отметим День Прохоровского поля

11 июля 2024, 14:02
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Звонница
12 июля — один из главных памятных дней для всей Белгородчины. День Прохоровского сражения — не только праздник, но и выходной. Его можно провести интересно и насыщенно. Программой мероприятий поделился портал «Культурный регион».
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Афиша

В эту пятницу, 12 июля Белгородская область отметит 81-ю годовщину со Дня Прохоровского сражения. Кроме этого, область будет отдыхать три дня подряд: 12, 13 и 14 июля.

Уже появилась программа мероприятий (0+), которые проведут в Прохоровке. В 8:00 начнётся торжественное богослужение в храме святых апостолов Петра и Павла.

Далее стартуют мероприятия в музее «Третье ратное поле России»:

  • 11:00 — тур выходного дня «Сплав мужества и стали». По предварительной записи по тел.: +7 (47242) 22-3-72;
  • 12:00— презентация выставки «Эшелоны Победы»;
  • 13:00— показ документального фильма «Курская битва. Время побеждать»;
  • 14:00— интерактивная программа «Фронтовой привал». По предварительной записи по тел.: +7 (47242) 22-3-72.

На Танкодроме в 11:00 проведут экскурсию с танком-гидом «Стальные стражи». А в 16:00 в Центре культурного развития «Созвездие» (ул. Советская, 130) состоится театрализованная программа «И помнит поле хриплый танка скрежет…».

На Звоннице в 12:00 будет проходить торжественный митинг, возложение цветов, а также концерт творческих коллективов Прохоровского района и Яковлевского городского округа. Не обойдётся и без бесплатной каши.

Напомним, что ранее, мы сообщали о том, что 12 июля автобусы в Белгороде будут курсировать по воскресному расписанию.

У белгородцев — короткая рабочая неделя: почему и сократят ли предпраздничный день?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Афиша#Звонница#Праздник#Белгород#День Прохоровского поля#Программа мероприятий
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