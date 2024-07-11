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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Укрытия

«Это не арт-объекты»: в Белгороде не собираются менять внешний облик укрытий

11 июля 2024, 09:32
Фото: bel.ru
Укрытия

В Белгороде не будут разукрашивать модульные укрытия

Защитные конструкции ранее украсили в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. В связи с этим жители Белгорода поинтересовались, можно ли сделать ярче модульные укрытия в городе. Однако позиция городской администрации не изменилась. Ответ в очередной раз дал мэр Валентин Демидов.

Укрытия стали для белгородцев уже привычным обиходом жизни. Без них теперь сложно представить улицы областного центра.

Ранее в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму разукрасили модульные конструкции. Жители Белгорода в свою очередь интересуются, можно ли провернуть то же самое с укрытиями в столице региона. Однако позиция чиновников по этому поводу не изменилась.

«Мы исходим из того, что модульные укрытия должны быть однотипными по всему городу, максимально заметными и узнаваемыми. Это не арт-объекты, они не выполняют функцию украшения общественных пространств», — ответил во время прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов.

Также градоначальник ответил на вопрос о дополнительных укрытиях в Сосновке. Планируется построить пять полевых защитных сооружений вдоль беговой дорожки в Сосновке. Находиться они будут через каждый километр.

Ранее, Демидов поделился, что в таких укрытиях будут помещаться до 20 человек.

Названы сроки установки новых модульных укрытий для безопасности белгородцев
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#Татьяна Вознюк#Город#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород#Модули#Валентин Демидов#Укрытия
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