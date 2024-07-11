«Это не арт-объекты»: в Белгороде не собираются менять внешний облик укрытий

Ранее в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму разукрасили модульные конструкции. Жители Белгорода в свою очередь интересуются, можно ли провернуть то же самое с укрытиями в столице региона. Однако позиция чиновников по этому поводу не изменилась.