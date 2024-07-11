«Это не арт-объекты»: в Белгороде не собираются менять внешний облик укрытий

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Укрытия стали для белгородцев уже привычным обиходом жизни. Без них теперь сложно представить улицы областного центра.
Ранее в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму разукрасили модульные конструкции. Жители Белгорода в свою очередь интересуются, можно ли провернуть то же самое с укрытиями в столице региона. Однако позиция чиновников по этому поводу не изменилась.
«Мы исходим из того, что модульные укрытия должны быть однотипными по всему городу, максимально заметными и узнаваемыми. Это не арт-объекты, они не выполняют функцию украшения общественных пространств», — ответил во время прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов.
Также градоначальник ответил на вопрос о дополнительных укрытиях в Сосновке. Планируется построить пять полевых защитных сооружений вдоль беговой дорожки в Сосновке. Находиться они будут через каждый километр.
Ранее, Демидов поделился, что в таких укрытиях будут помещаться до 20 человек.