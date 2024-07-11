«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку

Вячеслав Гладков подчеркнул, что сейчас работники большей части казённых учреждений не просто на дистанте, а в отпусках. Речь идёт о сотрудниках сфер образования, культуры, спорта. Что касается работы больниц, администрации, соцзащиты, здесь глава региона категорически отказывается вводить дистанционный формат работы.