«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Жителей региона беспокоит формат работы сотрудников муниципальных и государственных органов власти. Они предлагают ввести удалёнку. На просьбу ответил губернатор.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что сейчас работники большей части казённых учреждений не просто на дистанте, а в отпусках. Речь идёт о сотрудниках сфер образования, культуры, спорта. Что касается работы больниц, администрации, соцзащиты, здесь глава региона категорически отказывается вводить дистанционный формат работы.
Люди живут, ходят в больницы, обращаются с большим количеством вопросов. Поэтому те, кто задействован в органах муниципальной и государственной власти и кто находится в прямом контакте с жителями региона, находящимися в очень сложной ситуации, конечно, на дистанте находиться не могут. Это как губернатор уйдёт на дистант, глава администрации, министерства — это же невозможно.
Вячеслав Гладков