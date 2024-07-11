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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

Для сотрудников госучреждений не будут вводить удалённый формат работы

«Это как губернатор уйдёт на дистант»: Гладков ответил на просьбу ввести удалёнку

11 июля 2024, 08:17
Фото: 1MI

Для сотрудников госучреждений не будут вводить удалённый формат работы

Белгородец обратился к губернатору с вопросом о введении дистанта в шебекинской городской администрации и областных подведомственных учреждениях. Вячеслав Гладков дал подробный ответ.

Жителей региона беспокоит формат работы сотрудников муниципальных и государственных органов власти. Они предлагают ввести удалёнку. На просьбу ответил губернатор.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что сейчас работники большей части казённых учреждений не просто на дистанте, а в отпусках. Речь идёт о сотрудниках сфер образования, культуры, спорта. Что касается работы больниц, администрации, соцзащиты, здесь глава региона категорически отказывается вводить дистанционный формат работы.

Люди живут, ходят в больницы, обращаются с большим количеством вопросов. Поэтому те, кто задействован в органах муниципальной и государственной власти и кто находится в прямом контакте с жителями региона, находящимися в очень сложной ситуации, конечно, на дистанте находиться не могут. Это как губернатор уйдёт на дистант, глава администрации, министерства — это же невозможно.
Вячеслав Гладков
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Дистант#Удалёнка#Государственные учреждения
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