Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как пишет издание, в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области на вопрос о том, как развивается расследование дела и чем оно закончилось, не дали чёткого ответа. Неизвестно даже о том, действительно ли уголовное дело было возбуждено.
В декабре прошлого года появилась информация о том, что бывший вице-губернатор области покинула свою должность. Юлия Щедрина курировала вопросы АПК. Сообщалось, что ушла она по собственному желанию.
Далее стали раскрываться новые подробности столь резкого ухода. Предприниматель Андрей Маликов сообщал, что в квартире чиновницы проводили обыск. Затем появилась информация, что против бывшей чиновницы возбудили уголовное дело.
Сообщалось, что экс-замгубернатора подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. По некоторым данным, речь шла о сумме 217 млн рублей.
Кроме того, сообщалось, Юлия Щедрина признала свою вину.