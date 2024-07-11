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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Юлия Щедрина

Что известно о деле против экс-замгубернатора по АПК Юлии Щедриной?

11 июля 2024, 12:15
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Юлия Щедрина

Белгородские журналисты попытались узнать о ходе дела против Щедриной

В декабре 2023 года появилась информация о задержании бывшего замгубернатора Юлии Щедриной. Сообщалось, что против бывшей чиновницы, курировавшей сферу АПК, возбудили уголовное дело. Информации о развитии дальнейших событий не поступало. Редакция «Фонаря» сделала запрос в региональный следком.

Как пишет издание, в пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области на вопрос о том, как развивается расследование дела и чем оно закончилось, не дали чёткого ответа. Неизвестно даже о том, действительно ли уголовное дело было возбуждено.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что бывший вице-губернатор области покинула свою должность. Юлия Щедрина курировала вопросы АПК. Сообщалось, что ушла она по собственному желанию.

Далее стали раскрываться новые подробности столь резкого ухода. Предприниматель Андрей Маликов сообщал, что в квартире чиновницы проводили обыск. Затем появилась информация, что против бывшей чиновницы возбудили уголовное дело.

Сообщалось, что экс-замгубернатора подозревали в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. По некоторым данным, речь шла о сумме 217 млн рублей.

Кроме того, сообщалось, Юлия Щедрина признала свою вину.

«Фонарь»: Щедрина признала вину в нецелевом расходовании бюджетных денег
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Политика#АПК#Уголовное дело#Новости Белгорода#Минсельхоз#Белгород#Юлия Щедрина#Обыск
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