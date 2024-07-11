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Published Сегодня, 16:37

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Updated Сегодня, 16:42

Пострадавшие

Шестеро мирных жителей пострадали при атаке дронов двух районов Белгородской области

11 июля 2024, 16:37
Фото: 1MI
Пострадавшие
Дроны атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ. Двое пострадали в Грайворонском округе и двое в Борисовском. Также в больницу обратились двое мужчин, пострадавших при атаке дрона служебного авто в Борисовском районе. В селе Новотреповка-Вторая возник пожар после детонация БПЛА.
Сюжет
Пожар

Под очередную атаку беспилотников ВСУ попали Грайворонский горокруг и Борисовский район. У села Берёзовка БПЛА атаковал движущееся авто. В результате детонации пострадали водитель и его пассажир. У первого взрывная травма и контузия, у второго диагностирована черепно-мозговая травма, контузия и множественный ранения туловища, рук и ног, лица и головы из-за разлетевшихся осколков. Мужчины находятся в средней степени тяжести.

В Борисовскую районную больницу также обратились двое белгородцев, пострадавших при атаке дрона на служебный автомобиль, двигавшийся по дороге Байцуры — Грузское. У обоих черепно-мозговая травма. На данный момент их направили в горбольницу №2 Белгорода.

Новостроевка-Вторая Грайворонского округа попала под атаку дрона-камикадзе, выбравшего целью легковой автомобиль. Пострадали две мирные жительницы. У них осколочные ранения рук и ног. Их доставили в ЦРБ Грайворона. После этого произошла атака второго беспилотника, вызвавшая пожар в частном домовладении. Возгорание оперативно потушили. Однако полностью сгорели автомобиль и надворные постройки.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Дроны ВСУ атаковали Демидовку и Репяховку Краснояружского района
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