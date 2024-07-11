Шестеро мирных жителей пострадали при атаке дронов двух районов Белгородской области

Под очередную атаку беспилотников ВСУ попали Грайворонский горокруг и Борисовский район. У села Берёзовка БПЛА атаковал движущееся авто. В результате детонации пострадали водитель и его пассажир. У первого взрывная травма и контузия, у второго диагностирована черепно-мозговая травма, контузия и множественный ранения туловища, рук и ног, лица и головы из-за разлетевшихся осколков. Мужчины находятся в средней степени тяжести.