Шестеро мирных жителей пострадали при атаке дронов двух районов Белгородской области

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Под очередную атаку беспилотников ВСУ попали Грайворонский горокруг и Борисовский район. У села Берёзовка БПЛА атаковал движущееся авто. В результате детонации пострадали водитель и его пассажир. У первого взрывная травма и контузия, у второго диагностирована черепно-мозговая травма, контузия и множественный ранения туловища, рук и ног, лица и головы из-за разлетевшихся осколков. Мужчины находятся в средней степени тяжести.
В Борисовскую районную больницу также обратились двое белгородцев, пострадавших при атаке дрона на служебный автомобиль, двигавшийся по дороге Байцуры — Грузское. У обоих черепно-мозговая травма. На данный момент их направили в горбольницу №2 Белгорода.
Новостроевка-Вторая Грайворонского округа попала под атаку дрона-камикадзе, выбравшего целью легковой автомобиль. Пострадали две мирные жительницы. У них осколочные ранения рук и ног. Их доставили в ЦРБ Грайворона. После этого произошла атака второго беспилотника, вызвавшая пожар в частном домовладении. Возгорание оперативно потушили. Однако полностью сгорели автомобиль и надворные постройки.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.