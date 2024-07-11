«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов

Как сообщает издание, 44-летняя Светлана и 52-летний Эдуард были вынуждены уехать из посёлка Красное из-за участившихся с начала июля обстрелов. В посёлке у них был собственный дом и машина. Эдуард работал крановщиком, а Светлана из-за проблем со здоровьем работать не могла и занималась домашним хозяйством.