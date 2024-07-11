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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Разрушенный дом в посёлке Красное

«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов

11 июля 2024, 12:28
Фото: кадр из видео «Осторожно, новости»
Разрушенный дом в посёлке Красное

Семья из шебекинского посёлка Красное рассказала, как перебралась в Белгород

С начала июля посёлок Красное в Шебекинском городском округе подвергается регулярным обстрелам. Светлана и Эдуард были вынуждены покинуть свой дом, бросить авто и переехать в однокомнатную квартиру в Белгороде, чтобы спасти свои жизни. Подробности сообщают «Осторожно, новости».

Как сообщает издание, 44-летняя Светлана и 52-летний Эдуард были вынуждены уехать из посёлка Красное из-за участившихся с начала июля обстрелов. В посёлке у них был собственный дом и машина. Эдуард работал крановщиком, а Светлана из-за проблем со здоровьем работать не могла и занималась домашним хозяйством.

Как рассказали супруги, 4 июля они увидели, как дрон-камикадзе летит в их машину, и чудом успели спрятаться. На записи видно, что машину очень сильно повредило.

«Мы все вместе два дня сидели без воды и света в подвале, после чего нас смогли вывезти из села. Когда нас вывозили, возможности что-либо взять с собой не было, мы бежали в одних шортах и футболках, чудом успели выехать и остались живы», — рассказал Эдуард.

Сейчас Эдуард, Светлана и её мама живут у родственников в однушке в Белгороде. Им предстоит выплатить кредиты за сгоревшую технику, а сейчас супруги ждут ответ от администрации Шебекинского горокруга о выплате компенсации за машину.

Напомним, шебекинский посёлок Красное несколько дней находится под постоянными обстрелами. Местные жители просят власти ввести режим ЧС и помочь с расселением.

Обстановка в посёлке Красное Шебекинского горокруга
Видео: «Осторожно, новости»
«Мы тут погибнем!» Белгородцы — об обстановке в приграничье и просьбе ввести режим ЧС
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