«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстрелов

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как сообщает издание, 44-летняя Светлана и 52-летний Эдуард были вынуждены уехать из посёлка Красное из-за участившихся с начала июля обстрелов. В посёлке у них был собственный дом и машина. Эдуард работал крановщиком, а Светлана из-за проблем со здоровьем работать не могла и занималась домашним хозяйством.
Как рассказали супруги, 4 июля они увидели, как дрон-камикадзе летит в их машину, и чудом успели спрятаться. На записи видно, что машину очень сильно повредило.
«Мы все вместе два дня сидели без воды и света в подвале, после чего нас смогли вывезти из села. Когда нас вывозили, возможности что-либо взять с собой не было, мы бежали в одних шортах и футболках, чудом успели выехать и остались живы», — рассказал Эдуард.
Сейчас Эдуард, Светлана и её мама живут у родственников в однушке в Белгороде. Им предстоит выплатить кредиты за сгоревшую технику, а сейчас супруги ждут ответ от администрации Шебекинского горокруга о выплате компенсации за машину.
Напомним, шебекинский посёлок Красное несколько дней находится под постоянными обстрелами. Местные жители просят власти ввести режим ЧС и помочь с расселением.