Белгородец угрожал ножом директору магазина за то, что она поймала его на краже

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Происшествие случилось в одном из магазинов посёлка Майский. 18-летний ранее судимый житель Белгорода попытался украсть товар, но его заметила директор магазина. Она потребовала, чтобы молодой человек покинул торговый зал. Он ушёл, но недалеко.
Подозреваемый вышел на улицу, дождался, когда директор выйдет вслед за ним, и начал ей угрожать расправой. Чтобы подтвердить свои намерения, он показал 53-летней женщине нож. Это заметили очевидцы и сообщили в полицию.
Сотрудники ближайшего опорного пункта прибыли на место происшествия. Увидев их, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан. Нож изъяли.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Согласно части 1 статьи 119 УК РФ, ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Напомним, недавно было совершено нападение на другого белгородца. Он поссорился со своей бывшей супругой, а та ударила его по голове кирпичом.