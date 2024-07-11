400 граммов не доловил: врач-нейрохирург рассказал о своих рыбацких рекордах

По словам Никиты, сейчас рыболовный спорт в России переживает не лучшие времена, в первую очередь это касается соревнований регионального уровня. Ковидные ограничения резко сократили число соревнований, многие из которых стали полузакрытыми. Также Никита отмечает, что Белгородская область — маловодный и малорыбный регион, водоёмы в основном представлены микрореками и прудами. Кроме того, график врача-нейрохирурга не предполагает достаточного количества свободного времени, чтобы принимать участие хотя бы в половине соревнований. Серьёзный рыболовный спорт российского и международного уровня предполагает нахождение на воде 200-300 дней в году, что просто несовместимо с работой нейрохирурга.