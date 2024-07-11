400 граммов не доловил: врач-нейрохирург рассказал о своих рыбацких рекордах

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Последним соревнованием Никиты стал Кубок по лодочной ловле спиннингом, прошедший в октябре 2019 года на Белгородском водохранилище.
«Мы неплохо выступили тогда с напарником, наловив около 5 кг рыбы. Нам не хватило буквально 400 граммов до 3-го места. Тогда это соответствовало присвоению 2-го спортивного разряда», — рассказывает рыболов-спортсмен.
По словам Никиты, сейчас рыболовный спорт в России переживает не лучшие времена, в первую очередь это касается соревнований регионального уровня. Ковидные ограничения резко сократили число соревнований, многие из которых стали полузакрытыми. Также Никита отмечает, что Белгородская область — маловодный и малорыбный регион, водоёмы в основном представлены микрореками и прудами. Кроме того, график врача-нейрохирурга не предполагает достаточного количества свободного времени, чтобы принимать участие хотя бы в половине соревнований. Серьёзный рыболовный спорт российского и международного уровня предполагает нахождение на воде 200-300 дней в году, что просто несовместимо с работой нейрохирурга.
Несмотря на серьёзное увлечение рыбалкой, для Никиты это всё-таки хобби, а совсем не основная часть жизни.
«Нейрохирургия куда важнее и интереснее» — говорит врач.
По мнению Никиты спорт является важной частью его жизни, это лучший способ разрядки, способ оправиться от неудач и ошибок, которые встречаются в работе. В случае с рыболовным спортом этому способствует в первую очередь свежий воздух, общение с природой, азарт, физические нагрузки в разных погодных условиях и противостояние стихии.