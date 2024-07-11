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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Врач-нейрохирург из Белгорода рассказал о своих рекордах на рыбалке

400 граммов не доловил: врач-нейрохирург рассказал о своих рыбацких рекордах

11 июля 2024, 10:16
Фото: из личного архива Никиты Костикова

Врач-нейрохирург из Белгорода рассказал о своих рекордах на рыбалке

Врач Белгородской областной больницы Никита Костиков в прошлом занимался рыболовным спортом, а именно спиннингом. Сейчас большую часть свободного времени проводит на рыбалке, любой выезд на любительскую ловлю совмещает с применением новых технологий приближая рыбалку к спортивным тренировкам.

Последним соревнованием Никиты стал Кубок по лодочной ловле спиннингом, прошедший в октябре 2019 года на Белгородском водохранилище.

«Мы неплохо выступили тогда с напарником, наловив около 5 кг рыбы. Нам не хватило буквально 400 граммов до 3-го места. Тогда это соответствовало присвоению 2-го спортивного разряда», — рассказывает рыболов-спортсмен.

По словам Никиты, сейчас рыболовный спорт в России переживает не лучшие времена, в первую очередь это касается соревнований регионального уровня. Ковидные ограничения резко сократили число соревнований, многие из которых стали полузакрытыми. Также Никита отмечает, что Белгородская область — маловодный и малорыбный регион, водоёмы в основном представлены микрореками и прудами. Кроме того, график врача-нейрохирурга не предполагает достаточного количества свободного времени, чтобы принимать участие хотя бы в половине соревнований. Серьёзный рыболовный спорт российского и международного уровня предполагает нахождение на воде 200-300 дней в году, что просто несовместимо с работой нейрохирурга.

Несмотря на серьёзное увлечение рыбалкой, для Никиты это всё-таки хобби, а совсем не основная часть жизни.

«Нейрохирургия куда важнее и интереснее» — говорит врач.

По мнению Никиты спорт является важной частью его жизни, это лучший способ разрядки, способ оправиться от неудач и ошибок, которые встречаются в работе. В случае с рыболовным спортом этому способствует в первую очередь свежий воздух, общение с природой, азарт, физические нагрузки в разных погодных условиях и противостояние стихии.

Фото: личный архив и пресс-служба больницы
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