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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Белгородцы выступят на четырёх площадках страны в День Прохоровского поля

Знаменитости проведут для белгородцев акцию «Надеюсь, вы спите спокойно»

10 июля 2024, 14:16
Фото: 1MI

Белгородцы выступят на четырёх площадках страны в День Прохоровского поля

В честь 81-летия танковой битвы под Прохоровкой творческие коллективы Белгородской области выступят с концертами на четырёх площадках Центрального федерального округа. В Белгороде же до конца августа будут проводить акцию «Надеюсь, вы спите спокойно», рассказали в пресс-службе правительства региона.

В честь 81-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой 12 июля творческие коллективы Белгородской области выступят на четырёх площадках Центрального федерального округа.

В Тульской области, на площадке у Куликова поля, сыграют коллективы Белгородского центра народного творчества и дома культуры «Энергомаш». В Московской области, на Бородинском поле, выступит оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии.

В московском Музее Победы пройдёт концерт творческих коллективов Старооскольского городского округа. А в Прохоровке зрители увидят выступления творческих коллективов Прохоровского района, Яковлевского городского округа и города Белгорода.

С 12 июля по 23 августа в Белгороде пройдёт акция «Надеюсь, вы спите спокойно». В рамках мероприятия известные деятели культуры прочитают письма солдат и офицеров, которые они отправляли с фронта своим близким. Эти письма сегодня хранятся в историко-художественном музее-диораме.

В рамках празднования будет организовано видеочтение стихотворений белгородского поэта Игоря Чернухина. Молодые люди прочтут стихи в знаковых местах городов-героев: у скульптуры «Родина-мать», на могиле Неизвестного Солдата в Москве, у мемориального комплекса «Алёша» и «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске, у обелиска «Городу-Герою Ленинграду» и других.

Видеоролики с декламацией стихотворений будут опубликованы на официальных страницах учреждений, участвующих в мероприятии, в социальных сетях под хештегом #ТретьеРатное.

Недавно стало известно, что к празднику белгородская телебашня загорится цветами флага РФ.

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