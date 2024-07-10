Знаменитости проведут для белгородцев акцию «Надеюсь, вы спите спокойно»

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В честь 81-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой 12 июля творческие коллективы Белгородской области выступят на четырёх площадках Центрального федерального округа.
В Тульской области, на площадке у Куликова поля, сыграют коллективы Белгородского центра народного творчества и дома культуры «Энергомаш». В Московской области, на Бородинском поле, выступит оркестр духовых инструментов Белгородской филармонии.
В московском Музее Победы пройдёт концерт творческих коллективов Старооскольского городского округа. А в Прохоровке зрители увидят выступления творческих коллективов Прохоровского района, Яковлевского городского округа и города Белгорода.
С 12 июля по 23 августа в Белгороде пройдёт акция «Надеюсь, вы спите спокойно». В рамках мероприятия известные деятели культуры прочитают письма солдат и офицеров, которые они отправляли с фронта своим близким. Эти письма сегодня хранятся в историко-художественном музее-диораме.
В рамках празднования будет организовано видеочтение стихотворений белгородского поэта Игоря Чернухина. Молодые люди прочтут стихи в знаковых местах городов-героев: у скульптуры «Родина-мать», на могиле Неизвестного Солдата в Москве, у мемориального комплекса «Алёша» и «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске, у обелиска «Городу-Герою Ленинграду» и других.
Видеоролики с декламацией стихотворений будут опубликованы на официальных страницах учреждений, участвующих в мероприятии, в социальных сетях под хештегом #ТретьеРатное.
Недавно стало известно, что к празднику белгородская телебашня загорится цветами флага РФ.