Знаменитости проведут для белгородцев акцию «Надеюсь, вы спите спокойно»

С 12 июля по 23 августа в Белгороде пройдёт акция «Надеюсь, вы спите спокойно». В рамках мероприятия известные деятели культуры прочитают письма солдат и офицеров, которые они отправляли с фронта своим близким. Эти письма сегодня хранятся в историко-художественном музее-диораме.



В рамках празднования будет организовано видеочтение стихотворений белгородского поэта Игоря Чернухина. Молодые люди прочтут стихи в знаковых местах городов-героев: у скульптуры «Родина-мать», на могиле Неизвестного Солдата в Москве, у мемориального комплекса «Алёша» и «Защитникам Советского Заполярья» в Мурманске, у обелиска «Городу-Герою Ленинграду» и других.