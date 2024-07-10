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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Жара

Жаркими в Белгородской области будут не только дни, но и ночи

10 июля 2024, 14:25
Фото: 1MI
Жара

В Белгородской области задержится жара

Региональное МЧС предупреждает о высокой температуре воздуха в ближайшие дни. Отметка на термометре может подняться до +34 °C, возможны кратковременные дожди и грозы. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, ситуация в Белгороде не изменится как минимум до следующего вторника.
Сюжет
МЧС

Завтра, 11 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Возможно, это немного разбавит аномальную жару. Днём осадков не обещают. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днём.

Ближайшая ночь в регионе будет жаркой: температура воздуха составит +17…+22 ˚С. Днём тоже не стоит ждать снижения температуры, градусник покажет от +29 ˚С до +34 ˚С.

В Белгороде, по информации Гидрометцентра, ночью столбик термометра поднимется до +22 ˚С, а днём — до +31…+33 ˚С.

12 июля, в День Прохоровского сражения, в городе будет +31˚C. Если отправитесь на прогулку в праздничный день, не забудьте надеть головной убор и взять с собой бутылку воды.

Дожди с грозами разбавят аномальную жару в Белгородской области
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