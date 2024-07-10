Жаркими в Белгородской области будут не только дни, но и ночи

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Завтра, 11 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Возможно, это немного разбавит аномальную жару. Днём осадков не обещают. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днём.
Ближайшая ночь в регионе будет жаркой: температура воздуха составит +17…+22 ˚С. Днём тоже не стоит ждать снижения температуры, градусник покажет от +29 ˚С до +34 ˚С.
В Белгороде, по информации Гидрометцентра, ночью столбик термометра поднимется до +22 ˚С, а днём — до +31…+33 ˚С.
12 июля, в День Прохоровского сражения, в городе будет +31˚C. Если отправитесь на прогулку в праздничный день, не забудьте надеть головной убор и взять с собой бутылку воды.