Юная белгородка покорила Долину и Сократа на форуме Агутина в Красной Поляне

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Девочка очаровала жюри конкурса. Подавляющее большинство баллов в категории 9-10 лет было отдано ей. За свою победу София Хомякова получила грант на обучение в Международной академии музыки Николая Агутина.
В конкурсе за звание лучших боролись ребята от семи до 20 лет. Каждой возрастной категории причислялся свой лауреат. Кроме сольных номеров в конкурсе звучали выступления дуэтов и ансамблей.
Оценивали способности детей известные музыкальные продюсеры, певицы и композиторы. В их числе Андрей Сергеев, Лариса Долина, Gayana, Socrat, Андрей Давинчи, Илья Киреев и другие.