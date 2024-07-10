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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

София Хомякова исполняет песню на сцене

Юная белгородка покорила Долину и Сократа на форуме Агутина в Красной Поляне

10 июля 2024, 13:12
Фото: Пресс-служба форума
София Хомякова исполняет песню на сцене

Белгородка победила в вокальном конкурсе Агутина

На курорте Красная Поляна в Сочи прошёл пятый семейный образовательный форум Леонида Агутина. В одной из категорий вокального конкурса победителем стала юная певица из Белгорода София Хомякова, сообщили организаторы.

Девочка очаровала жюри конкурса. Подавляющее большинство баллов в категории 9-10 лет было отдано ей. За свою победу София Хомякова получила грант на обучение в Международной академии музыки Николая Агутина.

В конкурсе за звание лучших боролись ребята от семи до 20 лет. Каждой возрастной категории причислялся свой лауреат. Кроме сольных номеров в конкурсе звучали выступления дуэтов и ансамблей.

Оценивали способности детей известные музыкальные продюсеры, певицы и композиторы. В их числе Андрей Сергеев, Лариса Долина, Gayana, Socrat, Андрей Давинчи, Илья Киреев и другие.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Культура#Дети#Музыка#Новости Белгорода#Белгород#Красная поляна#Леонид Агутин#Вокальный конкурс
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