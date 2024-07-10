В одном из районов Белгородской области появилась на свет первая королевская двойня

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В первой половине 2024 года в Белгородской области 70 пар стали родителями двойняшек. Из 140 детей — 71 мальчик и 69 девочек. На текущий момент мальчики обгоняют.
Рекордное число двойняшек — в областном центре. Здесь появились на свет 29 мальчиков и 31 девочка, это чуть меньше по сравнению с первой половиной 2023 года, тогда родились 32 мальчика и 32 девочки.
В Старом Осколе, по данным 2023 и 2024 годов, родилось по 16 двойняшек. В прошедшем году было пять мальчиков и 11 девочек. В этом году уже совсем другая картина: три девочки и 13 мальчиков.
В Волоконовке и Красногвардейском районе отпраздновали рождение двух двоен. В Прохоровке и Ракитном зарегистрировали по три двойни. В Шебекино в 2024 году также отметили появление трёх двоен.
Меньше всего численность по двойням — в Ровеньках. Там родилась, как принято говорить, королевская двойня, это мальчик и девочка, в 2023 году — не было ни одной.