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За полгода в Белгородской области родилось 140 двойняшек

В одном из районов Белгородской области появилась на свет первая королевская двойня

10 июля 2024, 08:46
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в ВК

За полгода в Белгородской области родилось 140 двойняшек

Рождение ребёнка — это всегда чудо. А появление на свет двоих — двойное чудо. В региональном ЗАГСе поделились информацией, сколько на свет за полгода появилось двоен.

В первой половине 2024 года в Белгородской области 70 пар стали родителями двойняшек. Из 140 детей — 71 мальчик и 69 девочек. На текущий момент мальчики обгоняют.

Рекордное число двойняшек — в областном центре. Здесь появились на свет 29 мальчиков и 31 девочка, это чуть меньше по сравнению с первой половиной 2023 года, тогда родились 32 мальчика и 32 девочки.

В Старом Осколе, по данным 2023 и 2024 годов, родилось по 16 двойняшек. В прошедшем году было пять мальчиков и 11 девочек. В этом году уже совсем другая картина: три девочки и 13 мальчиков.

В Волоконовке и Красногвардейском районе отпраздновали рождение двух двоен. В Прохоровке и Ракитном зарегистрировали по три двойни. В Шебекино в 2024 году также отметили появление трёх двоен.

Меньше всего численность по двойням — в Ровеньках. Там родилась, как принято говорить, королевская двойня, это мальчик и девочка, в 2023 году — не было ни одной.

Более 730 детей родилось в белгородских многодетных семьях
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