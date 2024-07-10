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В Курской области детей госпитализировали с инфекцией после купания

В Черноземье отдых детей на пляже обернулся острой кишечной инфекцией

10 июля 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney

В Курской области детей госпитализировали с инфекцией после купания

В Курчатове дети после купания на городском пляже заработали кишечную инфекцию. Подробности сообщают «Курские известия».
Сюжет
Дети

Сообщается, в Курчатове что двое детей отдыхали на городском пляже. После купания их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Мать детей считает, что они наглотались воды из пруда.

Специалистами местного центра гигиены и эпидемиологии проведена проверка состояния воды на пляже. Так, результаты лабораторных испытаний показали, что пробы воды из пруда не соответствуют санитарным нормам по нескольким микробиологическим показателям в следующих местах:

— 4-й микрорайон (городской пляж) ОКБ — >11000 КОЕ/100см3, энтерококки — 36 КОЕ/100см3;

— 6-й микрорайон ОКБ — 4600 КОЕ/100см3;

— за ТЦ «Линия» ОКБ — 4600 КОЕ/100см3.

Однако бактерии, вызывающие кишечные инфекции, не были обнаружены.

Власти города просят граждан отказаться от купания в водоёме пруда-охладителя и соблюдать меры профилактики кишечных инфекций.

Напомним, что ранее стало известно о высоком уровне загрязнения в Белгородском водохранилище.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Купание#Курская область#Курчатов#Дети#Черноземье#Госпитализация#Кишечная инфекция
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