В Черноземье отдых детей на пляже обернулся острой кишечной инфекцией

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Сообщается, в Курчатове что двое детей отдыхали на городском пляже. После купания их госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Мать детей считает, что они наглотались воды из пруда.
Специалистами местного центра гигиены и эпидемиологии проведена проверка состояния воды на пляже. Так, результаты лабораторных испытаний показали, что пробы воды из пруда не соответствуют санитарным нормам по нескольким микробиологическим показателям в следующих местах:
— 4-й микрорайон (городской пляж) ОКБ — >11000 КОЕ/100см3, энтерококки — 36 КОЕ/100см3;
— 6-й микрорайон ОКБ — 4600 КОЕ/100см3;
— за ТЦ «Линия» ОКБ — 4600 КОЕ/100см3.
Однако бактерии, вызывающие кишечные инфекции, не были обнаружены.
Власти города просят граждан отказаться от купания в водоёме пруда-охладителя и соблюдать меры профилактики кишечных инфекций.
Напомним, что ранее стало известно о высоком уровне загрязнения в Белгородском водохранилище.