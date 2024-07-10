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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:43

Число пациентов с ЗППП постепенно растёт в Белгородской области

В Белгородской области раскрыли число заражённых сифилисом и гонореей

10 июля 2024, 13:43
Фото: 1MI

Число пациентов с ЗППП постепенно растёт в Белгородской области

Данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости сифилисом в Белгородской области остаётся примерно на одном уровне со средними многолетними показателями. А как обстоят дела с другими ЗППП и ИППП? Рассказали в «Открытом Белгороде».

Согласно данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 16 случаев заболевания сифилисом. В прошлом году таких случаев было 51.

Уровень заболеваемости сифилисом в Белгородской области остаётся примерно на одном уровне со средними многолетними показателями. В 2022 году зарегистрировано 50 случаев, что превысило показатели предыдущих лет: в 2021 году — 37 случаев, а в 2020 — 23. За последние 15 лет в регионе не было зафиксировано ни одного случая смерти от сифилиса.

С начала 2024 года зафиксировано десять случаев заражения гонококковой инфекцией среди белгородцев. В предыдущем году таких случаев было 26, а в 2022-м — 36. Для сравнения, в 2020 году это заболевание диагностировали только у 18 жителей региона.

Важно отметить, что среди заболевших гонококковой инфекцией и сифилисом доля взрослого населения составляет 98%.

За последние пять лет в регионе зафиксировано 1673 случая заражения ВИЧ-инфекцией. Из них 116 случаев выявлены за первые шесть месяцев 2024 года.

В 2023 году ВИЧ был диагностирован у 317 жителей области, в 2022 году — у 359 человек, в 2021 году — у 241 человека, а в 2020 году — у 238 человек.

Около 80% случаев заражения произошли половым путём, а остальные — в результате инфицированных инъекций. Случая перинатального инфицирования не регистрировали в регионе уже пять лет.

За первые шесть месяцев 2024 года в Белгородской области от СПИДа умерли шесть человек. К сожалению, такие случаи регистрируются ежегодно.

Сейчас 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение в Белгородской области.

В Белгородской области 2,5 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов проходят лечение
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