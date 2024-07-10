В Белгородской области раскрыли число заражённых сифилисом и гонореей

Уровень заболеваемости сифилисом в Белгородской области остаётся примерно на одном уровне со средними многолетними показателями. В 2022 году зарегистрировано 50 случаев, что превысило показатели предыдущих лет: в 2021 году — 37 случаев, а в 2020 — 23. За последние 15 лет в регионе не было зафиксировано ни одного случая смерти от сифилиса.