В Белгородской области на продажу выставили мясные фермы

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По официальным данным, в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области, на 2024–2026 годы в программу приватизации на текущий год включили фирму «Мясные фермы — „Искра“».
Согласно данным системы «Чеkkо», предприятие работает с 2011 года в Корочанском районе в отрасли смешенного сельского хозяйства. Генеральный директор — Михаил Сергеев. Учредителями являются Михаил Сергеев (51%), АО «БИК» (11,89%) и Белгородская область (37,11%).
По итогам 2023 года выручка организации составила 875,3 млн рублей, а чистая прибыль достигла 241,4 млн рублей.
Кроме этого, в программу приватизации на 2024 год включили фирму «Медтехника», акции которой не смогли продать с трёх попыток.
В правительстве отметили, что на федеральном уровне ставятся задачи о сокращении доли контролируемых государством хозсубъектов, поэтому правительство Белгородской области решило приватизировать хозобщества с долей госсобственности, не участвующих в выполнении государственных функций и задач.