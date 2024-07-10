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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:48

В Белгородской области на продажу выставили мясные фермы

В Белгородской области на продажу выставили мясные фермы

10 июля 2024, 13:46
Фото: 1MI
Речь идёт о компании «Мясные фермы — „Искра“. Также в программу приватизации включили АО „Медтехника“. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

По официальным данным, в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области, на 2024–2026 годы в программу приватизации на текущий год включили фирму «Мясные фермы — „Искра“».

Согласно данным системы «Чеkkо», предприятие работает с 2011 года в Корочанском районе в отрасли смешенного сельского хозяйства. Генеральный директор — Михаил Сергеев. Учредителями являются Михаил Сергеев (51%), АО «БИК» (11,89%) и Белгородская область (37,11%).

По итогам 2023 года выручка организации составила 875,3 млн рублей, а чистая прибыль достигла 241,4 млн рублей.

Кроме этого, в программу приватизации на 2024 год включили фирму «Медтехника», акции которой не смогли продать с трёх попыток.

В правительстве отметили, что на федеральном уровне ставятся задачи о сокращении доли контролируемых государством хозсубъектов, поэтому правительство Белгородской области решило приватизировать хозобщества с долей госсобственности, не участвующих в выполнении государственных функций и задач.

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