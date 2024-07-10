Учёные заразили добровольцев коронавирусом и пришли к удивительным выводам

У людей, которым удалось не заболеть, иммунный ответ оказался нестандартным, но более тонким. Они проявляли врождённые иммунные реакции, которые ранее не наблюдались. В то же время у шести человек иммунные реакции в крови происходили быстро, но слизистая оболочка реагировала медленно, что привело к заболеванию. Учёные также выявили общие закономерности в работе рецепторов активированных Т-клеток. Таким образом, исследование помогло не только углубить понимание взаимодействия иммунных клеток, но и раскрыть перспективы для разработки новых методов лечения с использованием T-клеток, не только от COVID-19, но и от других заболеваний.