Учёные заразили добровольцев коронавирусом и пришли к удивительным выводам

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Учёные изучили ответ иммунной системы 36 здоровых добровольцев на инфекцию SARS-CoV-2. Не все участники заболели коронавирусом, что помогло учёным выявить уникальные иммунные реакции, способствующие противостоянию инфекции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Многие из тех, кто контактировал с инфицированными, не заразились. Для понимания причин учёные впервые решили зафиксировать иммунные реакции сразу после вторжения вируса в организм, а не при появлении симптомов. Вирус был введён добровольцам через нос, после чего исследователи тщательно отслеживали состояние крови, слизистой носа и иммунных клеток. После этого эксперты провели секвенирование отдельных клеток и получили информацию о более чем 600 тысячах отдельных клеток.
У людей, которым удалось не заболеть, иммунный ответ оказался нестандартным, но более тонким. Они проявляли врождённые иммунные реакции, которые ранее не наблюдались. В то же время у шести человек иммунные реакции в крови происходили быстро, но слизистая оболочка реагировала медленно, что привело к заболеванию. Учёные также выявили общие закономерности в работе рецепторов активированных Т-клеток. Таким образом, исследование помогло не только углубить понимание взаимодействия иммунных клеток, но и раскрыть перспективы для разработки новых методов лечения с использованием T-клеток, не только от COVID-19, но и от других заболеваний.