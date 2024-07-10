Суд отложил экспертизу для оценки нанесения вреда природе Яковлевским ГОКом

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора подало иск на ООО «Яковлевский ГОК» о взыскании средств за нанесённый ущерб природе. По данным управления, ЯГОК сбрасывал сточные воды в Крапивинское водохранилище реки Ворскла с загрязнением выше, чем допустимо по нормам.