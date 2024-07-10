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Суд отложил экспертизу для оценки нанесения вреда природе Яковлевским ГОКом

Суд отложил экспертизу для оценки нанесения вреда природе Яковлевским ГОКом

10 июля 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Региональное управление Росприроднадзора подало иск на Яковлевский ГОК на 110 млн рублей из-за выбросов сточных вод в реку. Проведение экспертизы по оценке нанесенного вреда пришлось отложить из-за оперативной обстановки.
Сюжет
Суд

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора подало иск на ООО «Яковлевский ГОК» о взыскании средств за нанесённый ущерб природе. По данным управления, ЯГОК сбрасывал сточные воды в Крапивинское водохранилище реки Ворскла с загрязнением выше, чем допустимо по нормам.

Через суд управление просит взыскать с предприятия 110 млн 681 тысяч рублей за нанесение вреда природе.

Компания ООО ИЦ «ЭДО» должна была провести исследование до 29 марта, но сделать это не удалось из-за оперативной обстановки в регионе.

«ИЦ „ЭДО“ сообщил о невозможности представления экспертного заключения в связи с отсутствием возможности ознакомления эксперта с материалами дела в связи со сложной оперативной обстановкой в городе Белгороде, связанной с террористической деятельностью со стороны Украины, создающей угрозу для жизни и здоровья участников судебного процесса», — написали в определении суда о продлении срока проведения экспертизы.
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#Алёна Мальцева#Общество#Река#Суд#Сточные воды#Загрязнение#Иски#Белгород#Нормы#Экспертиза#Росприроднадзор#Обстрелы#ЯГОК
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