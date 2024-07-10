Суд отложил экспертизу для оценки нанесения вреда природе Яковлевским ГОКом

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора подало иск на ООО «Яковлевский ГОК» о взыскании средств за нанесённый ущерб природе. По данным управления, ЯГОК сбрасывал сточные воды в Крапивинское водохранилище реки Ворскла с загрязнением выше, чем допустимо по нормам.
Через суд управление просит взыскать с предприятия 110 млн 681 тысяч рублей за нанесение вреда природе.
Компания ООО ИЦ «ЭДО» должна была провести исследование до 29 марта, но сделать это не удалось из-за оперативной обстановки в регионе.
«ИЦ „ЭДО“ сообщил о невозможности представления экспертного заключения в связи с отсутствием возможности ознакомления эксперта с материалами дела в связи со сложной оперативной обстановкой в городе Белгороде, связанной с террористической деятельностью со стороны Украины, создающей угрозу для жизни и здоровья участников судебного процесса», — написали в определении суда о продлении срока проведения экспертизы.