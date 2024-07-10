Росгидромет исключил Норильск из топа городов с очень высоким загрязнением воздуха

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
По сведениям, содержащимся в обзоре ведомства о состоянии и загрязнении окружающей среды в РФ за прошлый год, индекс загрязнения в городе на тот момент классифицировался как «высокий». Как сообщает tass.ru, в нашей стране загрязнение признается низким, если ИЗА не превышает 5, повышенным — при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким — при ИЗА, достигающим или превышающем 14.
В документе указано, что Норильск исключен из списка на основании обновленной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха, которая опустилась до показателя ИЗА > 7. Выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы сократились по отношению к 2022 году на 140 тысяч тонн (8%). Наряду с тем в Центральном районе города концентрации трех загрязняющих веществ — диоксида серы, взвешенных частиц и озона — выходили за рамки гигиенических нормативов.
Помимо этого, удалось выявить рост концентраций диоксида азота и взвешенных веществ. Представители Росгидромета подчеркнули, что снижение оценки уровня загрязнения носит неустойчивый характер — эта величина крайне непостоянна, она может колебаться из-за масштаба выбросов загрязняющих веществ.
Наряду с Норильском данный перечень также покинули еще 13 городов: Абакан, Вихоревка, Кемерово, Нижневартовск, Тулун, Чегдомын, Черногорск, Димитровград, Серпухов, Махачкала, Новоульяновск, Новочебоксарск, Пенза. На данный момент в таком реестре находятся 33 города, включая такие крупные, как Красноярск, Волгоград, Магадан, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Томск, Челябинск.