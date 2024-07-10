Росгидромет исключил Норильск из топа городов с очень высоким загрязнением воздуха

По сведениям, содержащимся в обзоре ведомства о состоянии и загрязнении окружающей среды в РФ за прошлый год, индекс загрязнения в городе на тот момент классифицировался как «высокий». Как сообщает tass.ru, в нашей стране загрязнение признается низким, если ИЗА не превышает 5, повышенным — при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким — при ИЗА, достигающим или превышающем 14.