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Получивший повреждения храм святых Петра и Павла в Прохоровке

Пострадавший от атаки ВСУ храм под Белгородом успели восстановить к празднику

10 июля 2024, 06:54
Фото: Telegram-канал Настоящий Гладков
Получивший повреждения храм святых Петра и Павла в Прохоровке

Храм Первопрестольных Петра и Павла в Прохоровке восстановили

Более месяца назад храм святых Петра и Павла в Прохоровке подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате пострадали кровля и фасад здания. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о завершении восстановительных работ в храме.

В Прохоровке завершились работы по восстановлению прежнего вида храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Чуть больше месяца назад, 8 июня, храм подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате сброса взрывчатки повреждения получили фасад и кровля.

Храм обещают открыть для прихожан 12 июля, в День Прохоровской битвы.

Ранее в эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия-24» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) рассказал, что в регионе повреждены девять храмов. Одни из них будут восстановлены, а другие — отстроены заново, в связи с тем, что пострадали гораздо сильнее и не подлежат восстановлению.

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла попал под атаку ВСУ в Прохоровке
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Храм#Прохоровка#Церковь#Белгород#Восстановление
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