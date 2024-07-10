Пострадавший от атаки ВСУ храм под Белгородом успели восстановить к празднику

Ранее в эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия-24» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) рассказал, что в регионе повреждены девять храмов. Одни из них будут восстановлены, а другие — отстроены заново, в связи с тем, что пострадали гораздо сильнее и не подлежат восстановлению.