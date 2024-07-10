Пострадавший от атаки ВСУ храм под Белгородом успели восстановить к празднику

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В Прохоровке завершились работы по восстановлению прежнего вида храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Чуть больше месяца назад, 8 июня, храм подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате сброса взрывчатки повреждения получили фасад и кровля.
Храм обещают открыть для прихожан 12 июля, в День Прохоровской битвы.
Ранее в эфире передачи «Церковь и мы» на телеканале «Россия-24» митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) рассказал, что в регионе повреждены девять храмов. Одни из них будут восстановлены, а другие — отстроены заново, в связи с тем, что пострадали гораздо сильнее и не подлежат восстановлению.