По личным делам можно, но есть секрет: выезжают ли белгородские депутаты за границу

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко. Госдума 4 июля приняла в первом чтении и в целом данный закон. Совет Федерации рассмотрит документ на заседании.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в белгородскую облдуму и выяснили, могут ли сейчас региональные депутаты беспрепятственно выезжать за границу.
На момент ответа в документе указано, что депутат облдумы обязан соблюдать запреты и исполнять обязанности, связанные с осуществлением им депутатской деятельности, установленные федеральным законом, а также законодательством о противодействии коррупции.
При этом в законе нет запрета на выезд за границу депутатам законодательного органа субъекта в личных целях, как и согласование такого выезда и уведомление.
Вместе с тем федеральным законом установлены временные ограничения права на выезд из Российской Федерации лиц, в том числе депутатов, осведомлённых в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Также установлен порядок предварительного уведомления ФСБ и службы внешней разведки РФ отдельными категориями лиц (допущенных к государственной тайне) о выезде из страны.
При этом в региональном заксобрании отметили, что депутаты белгородской облдумы, которые имеют допуск к подобным сведениям, в 2024 году за пределы Российской Федерации не выезжали.
Но сколько всего белгородских депутатов выезжали за границу в личных целях и сколько человек сейчас находится ещё за пределами страны, в облдуме не сообщили.