По личным делам можно, но есть секрет: выезжают ли белгородские депутаты за границу

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Вячеслав Тимченко. Госдума 4 июля приняла в первом чтении и в целом данный закон. Совет Федерации рассмотрит документ на заседании.