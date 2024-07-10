Пермскую целлюлозно-бумажную компанию посетила делегация МГУ

В ходе экскурсии студенты подробно ознакомились с процессом переработки макулатуры на предприятии. Им сообщили, что этот вторичный ресурс используется для производства гофроупаковки, картона и других бумажных изделий. Примечательно, что цикл переработки бумаги может повторяться до 12 раз. ПЦБК ежегодно перерабатывает до 300 000 тонн макулатуры.