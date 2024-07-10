Пермскую целлюлозно-бумажную компанию посетила делегация МГУ

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Второкурсников привезли для знакомства с экономикой Пермского края, а также для изучения принципов экономики замкнутого цикла, в том числе на примере деятельности ПЦБК. Делегацию встретил генеральный директор компании Юрий Марков, отметивший, что компания всегда рада гостям, особенно молодёжи, пишет properm.ru.
В ходе экскурсии студенты подробно ознакомились с процессом переработки макулатуры на предприятии. Им сообщили, что этот вторичный ресурс используется для производства гофроупаковки, картона и других бумажных изделий. Примечательно, что цикл переработки бумаги может повторяться до 12 раз. ПЦБК ежегодно перерабатывает до 300 000 тонн макулатуры.
Руководитель практики, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ Мария Горячко подчеркнула, что подобные экскурсии на производственные объекты играют далеко не последнюю роль в подготовке будущих специалистов-географов.
Важной частью визита стал турнир по настольной игре «Цикличная экономика», в ходе которого студенты могли примерить на себя роль руководителей предприятий и проверить собственные знания в сфере экономики замкнутого цикла.
Одна из участниц практики, студентка 2-го курса МГУ Ольга Горбунова, отметила, что ее впечатлила современная городская среда Перми. Также ей очень понравилось то, что можно посетить разные предприятия. По её словам, такое обучение гораздо интереснее сидения в лекционной аудитории.