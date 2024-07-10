Выпали, погуляли, поехали дальше: почему грузовик потерял свиней на въезде в Белгород

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Гуляющих по дороге свиней заметили на дороге у ротонды в областном центре. Видео записали проезжавшие мимо люди. По их словам, животных перевозили в грузовике, но затем что-то пошло не так.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство. Власти рассказали, что свиней перевозили от одной из площадок белгородского предприятия автотранспортом, зарегистрированным на территории Курской области. Получателями выступили компании «Агропродукт» и «МПК „Полянское“». Причиной происшествия послужила техническая неисправность дверей прицепа для перевозки скота.
Всего на дороге гуляли четыре свиньи. Ни одно животное не пострадало. Всех утерянных свиней вернули в грузовик в тот же день. После чего транспорт продолжил движение по маршруту следования.
В правительстве отметили, что по данному факту в адрес врио председателя комитета ветеринарии Курской области направили письмо, чтобы он проинформировал хозсубъекты Курской области по обеспечению требований безопасности к техсостоянию автотранспортных средств, задействованных в перевозке животных.
Напомним, машины теряют свой груз на дорогах не первый раз. Ранее на Харгоре в Белгороде у пешеходного перехода «потеряли» разделанные свиные туши.
А в Новосадовом водитель грузовика «терял» клубнику и помидоры, в Яковлевском горокруге из перевернувшегося большегруза высыпались кабачки, а в Белгороде после ДТП на трассе оказались бутыли с водой.