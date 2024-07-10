bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Стали известны причины происшествия со свиньями на въезде в Белгород

Выпали, погуляли, поехали дальше: почему грузовик потерял свиней на въезде в Белгород

10 июля 2024, 09:00
Фото: 1MI

Стали известны причины происшествия со свиньями на въезде в Белгород

13 июня на дороге у ротонды заметили свиней. Животных перевозили в грузовике. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство и выяснили причины случившегося.
Сюжет
ДТП

Гуляющих по дороге свиней заметили на дороге у ротонды в областном центре. Видео записали проезжавшие мимо люди. По их словам, животных перевозили в грузовике, но затем что-то пошло не так.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство. Власти рассказали, что свиней перевозили от одной из площадок белгородского предприятия автотранспортом, зарегистрированным на территории Курской области. Получателями выступили компании «Агропродукт» и «МПК „Полянское“». Причиной происшествия послужила техническая неисправность дверей прицепа для перевозки скота.

Всего на дороге гуляли четыре свиньи. Ни одно животное не пострадало. Всех утерянных свиней вернули в грузовик в тот же день. После чего транспорт продолжил движение по маршруту следования.

В правительстве отметили, что по данному факту в адрес врио председателя комитета ветеринарии Курской области направили письмо, чтобы он проинформировал хозсубъекты Курской области по обеспечению требований безопасности к техсостоянию автотранспортных средств, задействованных в перевозке животных.

Напомним, машины теряют свой груз на дорогах не первый раз. Ранее на Харгоре в Белгороде у пешеходного перехода «потеряли» разделанные свиные туши.

А в Новосадовом водитель грузовика «терял» клубнику и помидоры, в Яковлевском горокруге из перевернувшегося большегруза высыпались кабачки, а в Белгороде после ДТП на трассе оказались бутыли с водой.

Свинья попала в ДТП на «копейке» в Белгородской области: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Где продают самое дешёвое и самое дорогое мясо в Белгородской области?На въезде в Белгород грузовик растерял свиней: видеоДни петуха с вином и дырок от бублика: какие странные праздники отмечают в конце мая?
#Кристина Семенчук#ДТП#Животные#Безопасность#Грузовик#Эксклюзив#Ветеринария#Белгород#Потеря свиней#Перевозка животных
Подпишитесь
Один человек пострадал от атаки дронов на Белгородскую область
Сегодня, 09:09
Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем
Сегодня, 09:18
Названо число погибших и пострадавших белгородцев за время ожесточённых обстрелов
Сегодня, 09:38
Брянская область опередила Белгородскую по числу 200-балльников на ЕГЭ
Сегодня, 07:45
БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях
Вчера, 13:48