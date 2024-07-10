Китайская угроза: поставки автозапчастей в Россию могут прекратиться?

В случае прекращения поставок машин из Китая Россия может столкнуться с кризисом на рынке автомобилей, когда ни отечественные производители, ни компании из Китая не будут поставлять машины. Это может затронуть даже ремонт и обслуживание китайских автомобилей, купленных в последние годы. Решение этой проблемы может быть только в переходе к свободной торговле без излишних пошлин и налогов, считает издание.