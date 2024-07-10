Китайская угроза: поставки автозапчастей в Россию могут прекратиться?

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
О вероятности того, что Китай может прекратить поставку запчастей, сообщил на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге представитель «АвтоВАЗа» по внешним делам и работе с акционерами Сергей Громак. Он отметил, что китайские компании, производящие автодетали, опасаются последствий вторичных санкций, что может повлечь за собой проблемы с поставками и оплатой деталей.
По словам представителя АвтоВАЗа, возможно придётся остановить производство на заводах в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих. Важно отметить, что значительная часть запчастей для автомобилей производится за рубежом. Например, модель Granta на момент марта 2022 года содержала около половины зарубежных деталей, Lada Niva — примерно 47%, Lada Vesta — около 45%, Lada Largus — 39% (которая является одной из самых дорогих в линейке отечественных автомобилей).
В течение почти года отечественные производители старались найти российских поставщиков комплектующих, но в результате большинство комплектующих всё равно приходится заказывать из Китая, так как в России недостаточно соответствующих заводов и технологий. Кроме того, предприятия, получившие заказы от АвтоВАЗа, начали конкурировать друг с другом за работников, что сегодня является серьёзной проблемой.
Эта ситуация, вероятно, актуальна не только для АвтоВАЗа, но и для других автопроизводителей в стране. Если АвтоВАЗ оказывается под угрозой, то что ждёт другие российские автозаводы, такие как «Москвич», «Автотор» в Калининграде, завод «Хавал» в Туле, «Хунчи» в Зеленограде, проект по сборке пикапов от «Соллерса», липецкий завод электрокаров «Эволют» и новая модель «Волга» от ГАЗа?
Более того, многие автосалоны в России, работающие под китайскими брендами, могут столкнуться с проблемами, если поставки запчастей из Китая замедлятся, что может привести к отсутствию готовых автомобилей. Вложения в новый дизайн салонов, обучение персонала, создание складов и рекламные мероприятия могут оказаться напрасными. Представители многих брендов не спешат расширять своё присутствие в России и инвестировать в развитие своего бизнеса из-за подобных рисков.
В случае прекращения поставок машин из Китая Россия может столкнуться с кризисом на рынке автомобилей, когда ни отечественные производители, ни компании из Китая не будут поставлять машины. Это может затронуть даже ремонт и обслуживание китайских автомобилей, купленных в последние годы. Решение этой проблемы может быть только в переходе к свободной торговле без излишних пошлин и налогов, считает издание.