Кинодебют Артёма Дзюбы увидят белгородцы на большом экране на Везёлке

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В субботу, 20 июля, в парке Победы на набережной Везёлки состоится Фестиваль уличного кино (12+). Мероприятие пройдёт с 20:00 до 23:00. Жители Белгорода смогут посмотреть на большом экране конкурсные и внеконкурсные фильмы с Юрием Колокольниковым, Максимом Лагашкиным, Сергеем Епишевым и другими звёздами кино.
Как и в прошлые годы, победителя определят зрители. Горожане проголосуют с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — поможет определить уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в размере 1 000 000 рублей.
В конкурсную программу фестиваля вошли фильмы:
Расписание белгородского кинопоказа будет опубликовано позднее.
Напомним, Фестиваль уличного кино прошёл в Белгороде и в прошлом году.