Кинодебют Артёма Дзюбы увидят белгородцы на большом экране на Везёлке

В субботу, 20 июля, в парке Победы на набережной Везёлки состоится Фестиваль уличного кино (12+). Мероприятие пройдёт с 20:00 до 23:00. Жители Белгорода смогут посмотреть на большом экране конкурсные и внеконкурсные фильмы с Юрием Колокольниковым, Максимом Лагашкиным, Сергеем Епишевым и другими звёздами кино.