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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Набережная Везёлки в Белгороде

Кинодебют Артёма Дзюбы увидят белгородцы на большом экране на Везёлке

10 июля 2024, 14:32
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Набережная Везёлки в Белгороде

Ежегодный Фестиваль уличного кино пройдёт на набережной Везёлки в Белгороде

В субботу, 20 июля, в белгородском парке Победы состоится Фестиваль уличного кино. Это ежегодное мероприятие, на котором зрители смогут насладиться просмотром короткометражных фильмов с участием известных актёров. В том числе белгородцы увидят кинодебют футболиста Артёма Дзюбы.

В субботу, 20 июля, в парке Победы на набережной Везёлки состоится Фестиваль уличного кино (12+). Мероприятие пройдёт с 20:00 до 23:00. Жители Белгорода смогут посмотреть на большом экране конкурсные и внеконкурсные фильмы с Юрием Колокольниковым, Максимом Лагашкиным, Сергеем Епишевым и другими звёздами кино.

Как и в прошлые годы, победителя определят зрители. Горожане проголосуют с помощью фонариков, а специальное устройство — люксометр — поможет определить уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в размере 1 000 000 рублей.

В конкурсную программу фестиваля вошли фильмы:

  • «Хейт» Сергея Филатова (11 минут, 16+), в котором состоялся кинодебют футболиста Артёма Дзюбы,
  • «Аплодисменты» Ивана Забажанова (16 минут, 12+),
  • «30 секунд» Ивана Соснина (19 минут, 12+),
  • «Мы ненадолго» Александры Хобс (5 минут, 16+),
  • «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» Алексея Кокорина (13 минут, 16+),
  • «Бернаки» Андрея Лукьянова (21 минута, 16+),
  • «На небо» Анны Иноземцевой (16 минут, 16+).

Расписание белгородского кинопоказа будет опубликовано позднее.

Напомним, Фестиваль уличного кино прошёл в Белгороде и в прошлом году.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Культура#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Фестиваль уличного кино#Короткометражные фильмы
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