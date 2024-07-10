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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:19

Работа

Исследование: только 15% жителей Белгорода получают удовольствие от своей работы

10 июля 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
Работа

Белгородцы рассказали, как и почему выбрали свою работу

Больше половины белгородцев признались, что работают ради зарплаты. Меньше трети планирует продвигаться по карьерной лестнице. Как и по каким критериям жители Белгорода выбрали свою работу? Данные предоставил сервис SuperJob.

Опрос провели среди работающих жителей Белгорода. Выяснилось, что большинство респондентов — 55% — трудятся в первую очередь ради зарплаты, льгот и бонусов.

Для 20% участников опроса наиболее важным является продвижение по карьерной лестнице. Они стремятся повысить свой профессионализм, статус и участвовать в масштабных проектах. Всего 15% опрошенных воспринимают ежедневный труд как своё призвание и получают удовольствие от работы.

Большинство горожан, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, признались, что работают исключительно ради заработка. Они составляют 69% от общего числа респондентов. В то же время 27% молодых людей в возрасте до 34 лет видят возможность повысить свой профессиональный статус в работе.

Если говорить о гендерной статистике, женщины чаще мужчин отмечали, что работают в основном ради дохода и по призванию.

Чаще всего своим призванием работу считают дизайнеры — 43%, воспитатели — 39%, PR-менеджеры — 38%, врачи — 31% и учителя — 24%.

В перспективе построить карьеру планируют продавцы-консультанты — 38%, эйчары — 35%, менеджеры по продажам — 32% и системные администраторы — 31%.

В первую очередь ради дохода трудятся операторы call-центров — 83%, главные бухгалтеры — 75%, секретари — 73%, бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами — по 68%, юристы и офис-менеджеры — по 67%.

Напомним, что в ходе другого недавнего исследования было обнаружено, что более четверти белгородцев готовы согласиться на зарплату ниже ожидаемой.

Более 25 процентов белгородцев готовы согласиться на зарплату меньше, чем ожидали
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