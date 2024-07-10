Исследование: только 15% жителей Белгорода получают удовольствие от своей работы

Большинство горожан, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, признались, что работают исключительно ради заработка. Они составляют 69% от общего числа респондентов. В то же время 27% молодых людей в возрасте до 34 лет видят возможность повысить свой профессиональный статус в работе.