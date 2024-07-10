Исследование: только 15% жителей Белгорода получают удовольствие от своей работы

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Опрос провели среди работающих жителей Белгорода. Выяснилось, что большинство респондентов — 55% — трудятся в первую очередь ради зарплаты, льгот и бонусов.
Для 20% участников опроса наиболее важным является продвижение по карьерной лестнице. Они стремятся повысить свой профессионализм, статус и участвовать в масштабных проектах. Всего 15% опрошенных воспринимают ежедневный труд как своё призвание и получают удовольствие от работы.
Большинство горожан, чей доход составляет от 50 до 100 тысяч рублей, признались, что работают исключительно ради заработка. Они составляют 69% от общего числа респондентов. В то же время 27% молодых людей в возрасте до 34 лет видят возможность повысить свой профессиональный статус в работе.
Если говорить о гендерной статистике, женщины чаще мужчин отмечали, что работают в основном ради дохода и по призванию.
Чаще всего своим призванием работу считают дизайнеры — 43%, воспитатели — 39%, PR-менеджеры — 38%, врачи — 31% и учителя — 24%.
В перспективе построить карьеру планируют продавцы-консультанты — 38%, эйчары — 35%, менеджеры по продажам — 32% и системные администраторы — 31%.
В первую очередь ради дохода трудятся операторы call-центров — 83%, главные бухгалтеры — 75%, секретари — 73%, бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами — по 68%, юристы и офис-менеджеры — по 67%.
Напомним, что в ходе другого недавнего исследования было обнаружено, что более четверти белгородцев готовы согласиться на зарплату ниже ожидаемой.