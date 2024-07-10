Эксперты рассказали, как понизить артериальное давление с помощью простой техники

По мнению экспертов, если регулярно выполнять упражнения с кистевым эспандером, можно снизить артериальное давление. Для этого необходимо только приобрести эспандер в любом спортивном магазине и уделить немного времени занятиям.

Как пишет newia.ru, специалисты утверждают, что для достижения результата нужно максимально сильно сжимать эспандер кистями рук в течение нескольких секунд. Такую тренировку рекомендуется делать два-три раза в неделю, совершая от 8 до 12 повторений. Выполнение этого упражнения пациентами с повышенным артериальным давлением приводит к постепенному снижению показателей АД. Исследователи связывают такую реакцию организма на нагрузку с повышением эластичности сосудов. Упражнение на силу хвата — классический пример изометрического сокращения, при котором мышцы резко и одновременно напрягаются, а сосуды сжимаются, затрудняя течение крови. Эксперты подчеркивают, что если такие тренировки делать постоянно, то сосуды становятся более гибкими, а давление приходит в норму. Важно отметить, что частые случаи повышения артериального давления приводят к увеличению риска развития сердечных заболеваний, инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, а также к проблемам с почками и сосудистой деменции.