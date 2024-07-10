Брянская область опередила Белгородскую по числу 200-балльников на ЕГЭ

Сдать два экзамена на высший балл может далеко не каждый выпускник. Ситуация обостряется, если подросток учится в прифронтовом регионе. ТАСС рассказал подробнее о результатах ЕГЭ в Белгородской и других приграничных областях.

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