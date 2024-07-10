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Брянская область опередила Белгородскую по числу 200-балльников на ЕГЭ

Брянская область опередила Белгородскую по числу 200-балльников на ЕГЭ

10 июля 2024, 07:45
Фото: 1MI
Сдать два экзамена на высший балл может далеко не каждый выпускник. Ситуация обостряется, если подросток учится в прифронтовом регионе. ТАСС рассказал подробнее о результатах ЕГЭ в Белгородской и других приграничных областях.

Источник делится, что 200 баллов на ЕГЭ смогли получить восемь белгородских школьников. В соседней Курской области таких выпускников было трое.

Больше всего 200-балльников в приграничье оказалось в Брянской области. Там высшие баллы за два экзамена получили 17 ребят. Регион, по информации источника, находится на пятом месте по числу 200-балльников в РФ.

По итогам экзаменационной кампании общее число 200-бальников из приграничья России составляет 28 выпускников.

В связи с оперативной обстановкой выпускникам 11-х классов предоставили выбор, сдавать ЕГЭ или нет. Экзамен в итоге выбрали подавляющее большинство ребят. Так, отметку в 90% по участию показали в Белгородской области и Севастополе, 78% — в Курской, 83% — Брянской областях.

Основной период ЕГЭ прошёл в стране в период с 23 мая по 5 июля. Экзамены сдали около 700 тысяч выпускников.

В Белгородской области стало больше выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Курская область#Школьники#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Выпускники#Экзамены#Брянская область#Белгород
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