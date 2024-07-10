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Posted Сегодня, 19:51

Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 19:54

Updated Сегодня, 19:54

Белгородец получил ранения при обстреле со стороны Украины

Белгородец получил ранения при обстреле со стороны Украины

10 июля 2024, 19:51
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ снова атаковали белгородское приграничье. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Посёлок Красное в Шебекинском округе обстреляли повторно. Ранения получил мирный житель — в поясницу, голову и руки. Бойцы самообороны передали пострадавшего врачам скорой помощи. Дальше мужчину доставили в областную больницу, где он продолжит лечение.

Дроны-камикадзе атаковали два населённых пункта в Борисовском районе. В Байцурах взрыв произошёл во дворе частного дома. В здании выбило окна, есть урон автомобилю. В селе Зозули дрон подорвал комбайн на стоянке. Транспорт загорелся, огонь оперативно потушили.

Информацию о последствиях будут уточнять. Завтра должны провести подомовой обход.

Стало известно об очередном погибшем при обстреле в Белгородской области
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