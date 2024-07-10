Белгородец получил ранения при обстреле со стороны Украины

Дроны-камикадзе атаковали два населённых пункта в Борисовском районе. В Байцурах взрыв произошёл во дворе частного дома. В здании выбило окна, есть урон автомобилю. В селе Зозули дрон подорвал комбайн на стоянке. Транспорт загорелся, огонь оперативно потушили.