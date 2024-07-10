Белгородец «наварился» более чем на 1,5 млн рублей, оформляя кредиты на клиентов

Как выяснилось, молодой человек работал оператором в одном из салонов сотовой связи. В его обязанности входили оформление и выдача сим-карт. Используя реквизиты клиентов, он оформлял кредитные договоры, которые посетители подписывали не глядя. Затем он подписывал согласие об отказе в получении пластиковой кредитной карты.