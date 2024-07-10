Белгородец «наварился» более чем на 1,5 млн рублей, оформляя кредиты на клиентов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В полицию обратился представитель одного из операторов сотовой связи. Он сообщил, что в ходе инвентаризации в компании недосчитались денег. В результате проверки установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Белгорода.
Как выяснилось, молодой человек работал оператором в одном из салонов сотовой связи. В его обязанности входили оформление и выдача сим-карт. Используя реквизиты клиентов, он оформлял кредитные договоры, которые посетители подписывали не глядя. Затем он подписывал согласие об отказе в получении пластиковой кредитной карты.
Имея доступ в личный кабинет клиента, злоумышленник переводил деньги на свои счета. В общей сложности ему удалось похитить более 1,5 миллиона рублей.
Против белгородца возбуждено семь уголовных дел по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дела будут объединены в одно производство. Максимальное наказание по статье — до шести лет тюрьмы.
Напомним, недавно стало известно, что белгородку будут судить за попытку обманом получить грант в размере 67 миллионов рублей.