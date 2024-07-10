Белгородец хотел помириться с бывшей, но вместо этого украл спортинвентарь на 400 кг

Белгородец рассказал полицейским о краже спортивного инвентаря. 60-летний местный житель сообщил, что всё, что он покупал в течение нескольких лет в личный спортзал, бесследно пропало. А это: боксёрские мешки, штанги, гири, гантели и ударная подушка. По его подсчётам, оборудование стоило около 90 тысяч рублей.