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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Спортинвентарь

Белгородец хотел помириться с бывшей, но вместо этого украл спортинвентарь на 400 кг

10 июля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Спортинвентарь

Белгородец попал под уголовное дело за кражу спортинвентаря

37-летний житель Белгорода похитил у земляка спортивное оборудование весом 400 килограмм. Оно было на временном хранении в здании, где работает владелец инвентаря. О пропаже мужчина заявил в полицию Пресс-служба УМВД предоставила информацию по этому делу.
Сюжет
Кража

Белгородец рассказал полицейским о краже спортивного инвентаря. 60-летний местный житель сообщил, что всё, что он покупал в течение нескольких лет в личный спортзал, бесследно пропало. А это: боксёрские мешки, штанги, гири, гантели и ударная подушка. По его подсчётам, оборудование стоило около 90 тысяч рублей.

Предпосылками к случившемуся стало желание белгородца перенести спортзал в новое место. Он оставил инвентарь на время в строящемся танхаусе. Там он подрабатывает охранником. Через время мужчина пришёл на работу и не обнаружил своё имущество.

Подозреваемого в краже задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 37-летний житель Белгорода. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый рассказал, что, будучи пьяным, после самонадеянной попытки помириться с бывшей женой отправился гулять по улице. В одном из строящихся зданий мужчина разглядел спортивный инвентарь. Он вывез всё оборудование и бытовой пылесос в придачу. А потом, с его слов, подарил.

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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Кража#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Спортинвентарь
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