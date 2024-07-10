Белгородец хотел помириться с бывшей, но вместо этого украл спортинвентарь на 400 кг

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Белгородец рассказал полицейским о краже спортивного инвентаря. 60-летний местный житель сообщил, что всё, что он покупал в течение нескольких лет в личный спортзал, бесследно пропало. А это: боксёрские мешки, штанги, гири, гантели и ударная подушка. По его подсчётам, оборудование стоило около 90 тысяч рублей.
Предпосылками к случившемуся стало желание белгородца перенести спортзал в новое место. Он оставил инвентарь на время в строящемся танхаусе. Там он подрабатывает охранником. Через время мужчина пришёл на работу и не обнаружил своё имущество.
Подозреваемого в краже задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 37-летний житель Белгорода. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Подозреваемый рассказал, что, будучи пьяным, после самонадеянной попытки помириться с бывшей женой отправился гулять по улице. В одном из строящихся зданий мужчина разглядел спортивный инвентарь. Он вывез всё оборудование и бытовой пылесос в придачу. А потом, с его слов, подарил.