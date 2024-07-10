94 жертвы за 4 месяца: 15 человек погибли при обстрелах Белгородской области в июне

В Валуйском горокруге 7 июня ещё один дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль мирных жителей. Машина с семьёй из трёх человек попала под удар при выезде из села Новотреповка. В авто находились супружеская пара и их дочь. Последняя погибла. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть женщины — она скончалась ещё до их появления. Супруги попали в больницу с множественными осколочными ранениями.