94 жертвы за 4 месяца: 15 человек погибли при обстрелах Белгородской области в июне

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
В июне из-за атак ВСУ на Белгородскую область погибли 15 человек. В мае число погибших мирных жителей достигло 47 человек — это более половины от общего количества погибших весной 2024 года. В апреле это число составило 4 человека, в марте — 28. За март, апрель, май и июнь обстрелы стали причиной смерти 94 белгородцев.
2 июня при взрыве боеприпаса в Корочанском районе от полученных ранений скончался замглавы района и секретарь местного совета безопасности Игорь Нечипоренко. При детонации пострадали глава корочанской администрации и главы Мелиховского и Шляховского поселений. С Нечипоренко простились в Белгороде 4 июня. Церемония состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Вечером 3 июня украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, который двигался по дороге в Муроме Шебекинского горокруга. Водитель скончался на месте при взрыве, автомобиль полностью сгорел.
В Валуйском горокруге 7 июня ещё один дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль мирных жителей. Машина с семьёй из трёх человек попала под удар при выезде из села Новотреповка. В авто находились супружеская пара и их дочь. Последняя погибла. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть женщины — она скончалась ещё до их появления. Супруги попали в больницу с множественными осколочными ранениями.
Ночью с 11 на 12 июня ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО. При атаке погиб мужчина 26 лет. Прямой прилёт снаряда пришёлся на его квартиру в одном из МКД города. Белгородец скончался от полученных ранений до приезда скорой. Как позднее сообщили «Фонарю» знакомые погибшего, его звали Михаил Жбрыкунов, у него остались беременная жена и ребёнок.
Днём 14 июня ВСУ произвели очередную атаку на Шебекино. Её итогом стало обрушение подъезда МКД на улице Железнодорожной. Утром 15 июня из-под завалов дома смогли извлечь все тела мирных жителей, ещё одна женщина скончалась в больнице. Число погибших при инциденте возросло до пяти. Вот их имена:
В тот же день, 14 июня, в селе Муром Шебекинского городского округа в один из автомобилей влетел дрон-камикадзе, что вызвало взрыв. Водитель транспортного средства скончался на месте, т. к. его травмы оказались несовместимы с жизнью.
Тогда же под атаку ВСУ попал и посёлок Октябрьский Белгородского района. Снаряд РСЗО упал на территорию ИЖС и сдетонировал. В доме на тот момент находилась женщина — она погибла.
22 июня под обстрел попало Салтыково. На территории предприятия в селе Белгородского района зафиксировали прямой прилёт снаряда ВСУ. При атаке пострадал местный рабочий. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи.
На следующий день, 23 июня, три украинских дрона-камикадзе совершили атаку на Грайворон. Один из них атаковал парковку возле многоквартирного дома. В результате нападения ВСУ погиб мужчина, он скончался до приезда скорой. Ещё трое людей оказались ранены — местная жительница и двое участников самообороны.
25 июня. За этот день в Белгородской области из-за обстрелов пострадали 15 человек. Так, ночью под атаку беспилотников ВСУ попали Белгород, Белгородский район и Яковлевский округ. О погибшей в Беловском стало известно только утром. Тело пожилой женщины достали из-под обломков её собственного дома, обрушившегося из-за прямого попадания боеприпаса.
30 июня регион пережил 10 обстрелов и атаку 40 БПЛА. В селе Новое Волоконовского района из-за тяжёлых ранений прямо на месте трагедии погибла 4-летняя девочка. Она вместе со своей семьёй попала под атаку FPV-дрона, подорвавшего движущийся автомобиль, в котором они находились. Четверо родственников девочки получили множественные осколочные ранения.
Кроме того, 24 июня в Белгородской области погиб инструктор народной дружины «Бригада Катукова» из Орловской области. Их подразделение попало в зону ракетного обстрела со стороны ВСУ. По месту дислокации ударили ракетой M142 HIMARS. Мужчину звали Алексей, он был инженером-сапёром. Бойцы прибыли для выполнения служебно-боевых задач в приграничье.
«Алексей за период своей преподавательской деятельности обучил более 800 дружинников из „Бригады Катукова“ азам инженерно-сапёрного дела. Он был экспертом в этой области. Начиная с февраля 2024 года лично Алексеем было уничтожено два танка противника, пять БМП M2 „Брэдли“, иные различные единицы техники противника и несколько десятков человек личного состава», — отметили члены народной дружины.