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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

11 домов попали под обстрел в Шебекинском округе

11 домов попали под обстрел в Шебекинском округе

10 июля 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
Три населённых пункта Белгородской области попали под обстрелы и атаки дронов: Шебекино, посёлок Красное и село Муром Шебекинского округа.
Сюжет
Взрыв

Сразу три населённых пункта Шебекинского городского округа попали под атаку ВСУ. Пострадавших нет.

В Шебекино взорвался FPV-дрон. Из-за этого загорелась трава. Пожарные расчёты оперативно потушили очаг возгорания.

В посёлке Красное из-за обстрела повреждены два частных дома. Там выбиты окна, разрушены стены и повреждены кровли. Под атаку попали линии газо- и электроснабжения. В этот же момент населённый пункт атаковали беспилотники. Один дом разрушен, ещё шесть домов повреждены.

В селе Муром БПЛА атаковали два двухквартирных дома. В последствии атаки выбиты окна и посечены кровли, в одном из строений пострадала внутренняя отделка дома.

Напомним, что сегодня днём в Шебекино погиб один человек, ранено ещё семь.

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