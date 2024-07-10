11 домов попали под обстрел в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Сразу три населённых пункта Шебекинского городского округа попали под атаку ВСУ. Пострадавших нет.
В Шебекино взорвался FPV-дрон. Из-за этого загорелась трава. Пожарные расчёты оперативно потушили очаг возгорания.
В посёлке Красное из-за обстрела повреждены два частных дома. Там выбиты окна, разрушены стены и повреждены кровли. Под атаку попали линии газо- и электроснабжения. В этот же момент населённый пункт атаковали беспилотники. Один дом разрушен, ещё шесть домов повреждены.
В селе Муром БПЛА атаковали два двухквартирных дома. В последствии атаки выбиты окна и посечены кровли, в одном из строений пострадала внутренняя отделка дома.
Напомним, что сегодня днём в Шебекино погиб один человек, ранено ещё семь.