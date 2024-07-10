11 домов попали под обстрел в Шебекинском округе

В посёлке Красное из-за обстрела повреждены два частных дома. Там выбиты окна, разрушены стены и повреждены кровли. Под атаку попали линии газо- и электроснабжения. В этот же момент населённый пункт атаковали беспилотники. Один дом разрушен, ещё шесть домов повреждены.