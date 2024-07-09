Жители приграничного села в Белгородской области живут шесть дней без воды

Напомним, ранее жительница микрорайона Новая жизнь обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться в ситуации с постоянными отключениями воды. Глава региона сообщил, что переговорил с водоканалом, застройщиком и управляющей компанией. Информация подтвердилась.