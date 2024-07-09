Жители приграничного села в Белгородской области живут шесть дней без воды

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
К губернатору обратилась жительница села Крутой Лог. Она рассказала, что в люди нескольких улиц в населённом пункте шестые сутки живут без воды.
Глава региона сообщил, что знает о ситуации. Она связана с оперативной обстановкой.
До конца четверга по временной схеме воду подадут. Дальше необходимо больше времени, чтобы подать водоснабжение по постоянной схеме. Вопрос на контроле.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее жительница микрорайона Новая жизнь обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой разобраться в ситуации с постоянными отключениями воды. Глава региона сообщил, что переговорил с водоканалом, застройщиком и управляющей компанией. Информация подтвердилась.