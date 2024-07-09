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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Включённые в план приватизации объекты в Шебекино не смогли продать из-за обстрелов

Включённые в план приватизации объекты в Шебекино не смогли продать из-за обстрелов

9 июля 2024, 13:10
Фото: 1MI
Объекты недвижимости в Шебекино включили в план приватизации на 2023 год. Но из-за обстрелов их продажу приостановили. Об этом сообщили Бел.Ру в региональном правительстве.

По информации регионального правительства, в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, которое находится в государственной собственности Белгородской области, на 2023–2025 годы в программу приватизации на 2023 год включили объекты недвижимости в Шебекино по ул. Докучаева, 2а. Речь идёт о четырёх нежилых зданиях и земельным участком под ними.

Однако из-за того, что объекты находятся в зоне, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ, их продажу приостановили. Решение принял оперштаб.

В областном правительстве также сообщили, что в программу приватизации на 2022 год включили объекты недвижимости базы отдыха «Лебедь». Аукцион по продаже имущества состоялся.

Напомним, имущество базы отдыха планировали передать другому владельцу с 2020 года. Однако продать ранее госсобственность не получилось из-за работ по уточнению границ земельных участков базы и земель лесного фонда.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Аукцион#Шебекино#Недвижимость#Эксклюзив#Приватизация#Белгород#Оперштаб#Государственная собственность#Обстрелы
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