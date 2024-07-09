Включённые в план приватизации объекты в Шебекино не смогли продать из-за обстрелов

По информации регионального правительства, в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, которое находится в государственной собственности Белгородской области, на 2023–2025 годы в программу приватизации на 2023 год включили объекты недвижимости в Шебекино по ул. Докучаева, 2а. Речь идёт о четырёх нежилых зданиях и земельным участком под ними.