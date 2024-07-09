Включённые в план приватизации объекты в Шебекино не смогли продать из-за обстрелов

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По информации регионального правительства, в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества, которое находится в государственной собственности Белгородской области, на 2023–2025 годы в программу приватизации на 2023 год включили объекты недвижимости в Шебекино по ул. Докучаева, 2а. Речь идёт о четырёх нежилых зданиях и земельным участком под ними.
Однако из-за того, что объекты находятся в зоне, которая подвергается обстрелам со стороны ВСУ, их продажу приостановили. Решение принял оперштаб.
В областном правительстве также сообщили, что в программу приватизации на 2022 год включили объекты недвижимости базы отдыха «Лебедь». Аукцион по продаже имущества состоялся.
Напомним, имущество базы отдыха планировали передать другому владельцу с 2020 года. Однако продать ранее госсобственность не получилось из-за работ по уточнению границ земельных участков базы и земель лесного фонда.