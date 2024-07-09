Ученые заразили добровольцев коронавирусом, чтобы изучить их иммунные реакции

Невзирая на пугающие цифры, далеко не каждый человек, контактировавший с инфицированными, тоже заболел. Ученые решили выяснить, можно ли избежать заражения. Для этого они изучили иммунные реакции непосредственно после внедрения инфекционного агента в организм и до начала развития симптоматики.