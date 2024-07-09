Ученые заразили добровольцев коронавирусом, чтобы изучить их иммунные реакции

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
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Updated Сегодня, 18:46
Как сообщает newkhakasiya.online, смертельно опасный вирус SARS-CoV-2 только по подтвержденным данным поразил 670 млн человек. Согласно информации, предоставленной представителями ВОЗ, по данным на 2023 год от коронавирусной инфекции умерло от 6,9 до 20 миллионов человек.
Невзирая на пугающие цифры, далеко не каждый человек, контактировавший с инфицированными, тоже заболел. Ученые решили выяснить, можно ли избежать заражения. Для этого они изучили иммунные реакции непосредственно после внедрения инфекционного агента в организм и до начала развития симптоматики.
Волонтерам вводили вирус в носовые ходы, а затем исследовали изменения в крови и слизистой носа, а также поведение иммунных клеток. Сообщается, что ученые секвенировали свыше 600 тысяч отдельных клеток.
Иммунный ответ у незаболевших испытуемых оказался нетипичным — у них наблюдались ранее неизученные врожденные иммунные реакции — более тонкие. У шести волонтеров, которые в итоге заболели, отмечались быстрые иммунные реакции в крови, но медленная реакция слизистой.
Кроме того, исследователями были выявлены общие закономерности работы рецепторов активированных Т-клеток. Эксперимент помог не только разобраться во взаимодействии клеток иммунитета, но и открыл возможности для создания инновационных методов л с помощью T-клеток не только ковида, но и других заболеваний.