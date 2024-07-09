bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Белгородской области рабочая неделя будет короткой из-за праздника

У белгородцев — короткая рабочая неделя: почему и сократят ли предпраздничный день?

9 июля 2024, 14:32
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

В Белгородской области рабочая неделя будет короткой из-за праздника

12 июля Белгородская область отмечает День Прохоровской битвы. Его объявили выходным ещё в 2020 году. Рассказываем об истории праздника и выходных, которые грядут на этой неделе.

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя?

Эта рабочая неделя в Белгородской области будет короткой. Причина — региональный праздник, который отмечают 12 июля.

Речь идёт о празднике День Прохоровского поля. Его официально сделали выходным и праздничным днём в 2020 году. Решение было принято с целью сохранения исторических традиций и для того, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

В 2024 году область будет отдыхать три дня подряд: 12, 13 и 14 июля. Как ранее отметил губернатор Вячеслав Гладков, 12 июля является выходным днём для всех в регионе, в том числе для коммерческих организаций. Однако могут быть исключения.

Будет ли предпраздничный день сокращённым?

Как ранее неоднократно отвечали в региональной Госинспекции труда, 11 июля белгородцы должны работать на час меньше.

День Прохоровской битвы: история праздника

История отсылает нас в далёкое 12 июля 1943 года. Тогда в ходе Курской битвы под Прохоровкой началось крупнейшее танковое сражение, которое стало одним из самых кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны.

Нельзя недооценивать важность этого события. Прохоровское сражение оказало значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. По данным советской стороны, в битве участвовало около 800 русских танков и 700 немецких машин. Благодаря своему упорству, мужеству и грамотной стратегии, советские войска сумели отразить мощное наступление немецких войск и нанести им значительные потери. Это помогло перейти в контрнаступление, в ходе которого началось освобождение территорий, оккупированных немцами.

Таким образом, советским солдатам удалось взять инициативу в свои руки — Германия отступала. В дальнейшем анализ события поможет уверенно сказать, что тогда и начался обратный отсчёт к окончательной победе Советского союза над нацисткой Германией.

В последующем, через 50 лет после окончания войны, в 1995 году на Прохоровском поле построили музей-заповедник, храм Святых Апостолов Петра и Павла и известный памятник — Звонницу.

Сейчас на территории музея-заповедника располагается множество монументов и музеев. В их числе парк Победы, Музей «Третье ратное поле России», Музей бронетанковой техники, Памятник советским танкистам, Скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран» и другие.

Будут ли праздничные мероприятия в День Прохоровской битвы в 2024 году?

Практически каждый год в праздничный день 12 июля в области проходят торжества. По информации «Культурного региона», мероприятия проведут с учётом оперативной обстановки. Пока что планируются митинг и возложение цветов у Звонницы, различные экскурсии в музеях.

День Прохоровского поля-2024: с каких пор отмечается и почему выходной?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков: 12 июля — выходной для всехПочему 12 июля — выходной в Белгородской области и что мы знаем о Прохоровской битве
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Выходной#Белгород#Короткая рабочая неделя#Сокращённый рабочий день#День Прохоровской битвы
Подпишитесь
Некоторым белгородцам сделали послабления по оплате ЖКУ. Кто попал в список?
Сегодня, 13:48
«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах
Сегодня, 09:41
До 1 сентября продлили поверку счётчиков ЖКХ в Белгородской области, но не везде
Сегодня, 14:00
«У нас дырявые карманы». О чём говорят предприниматели из Грайворона?
Сегодня, 12:34
БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях
Сегодня, 13:48