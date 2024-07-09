У белгородцев — короткая рабочая неделя: почему и сократят ли предпраздничный день?

В 2024 году область будет отдыхать три дня подряд: 12, 13 и 14 июля. Как ранее отметил губернатор Вячеслав Гладков, 12 июля является выходным днём для всех в регионе, в том числе для коммерческих организаций. Однако могут быть исключения.