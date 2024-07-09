У белгородцев — короткая рабочая неделя: почему и сократят ли предпраздничный день?

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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Эта рабочая неделя в Белгородской области будет короткой. Причина — региональный праздник, который отмечают 12 июля.
Речь идёт о празднике День Прохоровского поля. Его официально сделали выходным и праздничным днём в 2020 году. Решение было принято с целью сохранения исторических традиций и для того, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.
В 2024 году область будет отдыхать три дня подряд: 12, 13 и 14 июля. Как ранее отметил губернатор Вячеслав Гладков, 12 июля является выходным днём для всех в регионе, в том числе для коммерческих организаций. Однако могут быть исключения.
Как ранее неоднократно отвечали в региональной Госинспекции труда, 11 июля белгородцы должны работать на час меньше.
История отсылает нас в далёкое 12 июля 1943 года. Тогда в ходе Курской битвы под Прохоровкой началось крупнейшее танковое сражение, которое стало одним из самых кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны.
Нельзя недооценивать важность этого события. Прохоровское сражение оказало значительное влияние на ход Великой Отечественной войны. По данным советской стороны, в битве участвовало около 800 русских танков и 700 немецких машин. Благодаря своему упорству, мужеству и грамотной стратегии, советские войска сумели отразить мощное наступление немецких войск и нанести им значительные потери. Это помогло перейти в контрнаступление, в ходе которого началось освобождение территорий, оккупированных немцами.
Таким образом, советским солдатам удалось взять инициативу в свои руки — Германия отступала. В дальнейшем анализ события поможет уверенно сказать, что тогда и начался обратный отсчёт к окончательной победе Советского союза над нацисткой Германией.
В последующем, через 50 лет после окончания войны, в 1995 году на Прохоровском поле построили музей-заповедник, храм Святых Апостолов Петра и Павла и известный памятник — Звонницу.
Сейчас на территории музея-заповедника располагается множество монументов и музеев. В их числе парк Победы, Музей «Третье ратное поле России», Музей бронетанковой техники, Памятник советским танкистам, Скульптурная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран» и другие.
Практически каждый год в праздничный день 12 июля в области проходят торжества. По информации «Культурного региона», мероприятия проведут с учётом оперативной обстановки. Пока что планируются митинг и возложение цветов у Звонницы, различные экскурсии в музеях.