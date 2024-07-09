bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Белгородцев волнует качество работы сезонной ярмарки

«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке

9 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI

Белгородцев волнует качество работы сезонной ярмарки

В конце июня на оперативном совещании правительства глава региона Вячеслав Гладков поручил возобновить в Белгороде работу сезонной ярмарки. Она вернулась. Однако не всех жителей устраивает качество её работы.

Не всех устраивает ценообразование и условия хранения продуктов на местном рынке сельскохозяйственной продукции. Так, белгородец пожаловался на ярмарку в «Мега Гринне».

По его словам, там «космические» цены и сплошные перекупщики. К тому же, отсутствует грамотное расположение продуктов на прилавке. «Яйца, помидоры, абрикосы, рыба, сыр, кукуруза, — можно к этому добавить отсутствие гигиены, антисанитарию, отсутствие сертификатов, подтверждающих сельскую продукцию», — заявил белгородец.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что, когда организуются такие ярмарки, соответственно, начинают переживать магазины и рынки в округе. Цены становятся неконкурентоспособными, и возникают подобные обсуждения. Но к этому стоит спокойно относиться, подчеркнул глава региона. К тому же, их проведение в практически полузакрытом помещении обусловливается условиями, в которых сейчас живёт Белгород.

Помимо этого, белгородец высказал недовольство по поводу проведения опашки в текущее время. Гладков ответил следующее: «Это работа, связанная с обстрелами со стороны вражеских дронов, которые пытаются сжечь наш урожай. Эту работу нужно увеличивать в объёме, если есть такая возможность. Традиционная опашка была выполнена заранее».

Бесплатные автобусы к субботней ярмарке сделают для белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
На белгородских ярмарках до конца года хотят продать более 380 тонн сельхозпродукцииВ Белгороде вновь пройдёт ярмарка: на том же месте, улицу перекрывать не придётсяЯрмарка В Белгороде вновь заработает сельскохозяйственная ярмарка, но не на рынке
#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Число пострадавших при утреннем обстреле Белгородской области выросло до шести
Сегодня, 07:16
«Тяжёлые сутки»: за день в Белгородской области погибли четверо, 20 человек ранены
Сегодня, 05:34
«От духоты падаешь в обморок»: белгородцы жалуются на условия в больницах
Сегодня, 09:41
Парк злаковых растений в центре Белгорода превратился в обычное поле?
Сегодня, 09:17
Белгородцы рассказали о последствиях массированного обстрела города прошлой ночью
Сегодня, 06:55