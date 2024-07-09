«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Не всех устраивает ценообразование и условия хранения продуктов на местном рынке сельскохозяйственной продукции. Так, белгородец пожаловался на ярмарку в «Мега Гринне».
По его словам, там «космические» цены и сплошные перекупщики. К тому же, отсутствует грамотное расположение продуктов на прилавке. «Яйца, помидоры, абрикосы, рыба, сыр, кукуруза, — можно к этому добавить отсутствие гигиены, антисанитарию, отсутствие сертификатов, подтверждающих сельскую продукцию», — заявил белгородец.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что, когда организуются такие ярмарки, соответственно, начинают переживать магазины и рынки в округе. Цены становятся неконкурентоспособными, и возникают подобные обсуждения. Но к этому стоит спокойно относиться, подчеркнул глава региона. К тому же, их проведение в практически полузакрытом помещении обусловливается условиями, в которых сейчас живёт Белгород.
Помимо этого, белгородец высказал недовольство по поводу проведения опашки в текущее время. Гладков ответил следующее: «Это работа, связанная с обстрелами со стороны вражеских дронов, которые пытаются сжечь наш урожай. Эту работу нужно увеличивать в объёме, если есть такая возможность. Традиционная опашка была выполнена заранее».