«Цены космические, делать там нечего, сплошь перекупы»: белгородцы — о ярмарке

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что, когда организуются такие ярмарки, соответственно, начинают переживать магазины и рынки в округе. Цены становятся неконкурентоспособными, и возникают подобные обсуждения. Но к этому стоит спокойно относиться, подчеркнул глава региона. К тому же, их проведение в практически полузакрытом помещении обусловливается условиями, в которых сейчас живёт Белгород.